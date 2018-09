Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 14. september.

Veiarbeider alvorlig skadd i Lillestrøm



En veiarbeider ble torsdag kveld kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige hodeskader etter å ha blitt påkjørt i Lillestrøm torsdag kveld. Den skadde blødde kraftig fra hodet.

Ulykken skjedde på riksvei 159 ved Dynea, og politiet ble varslet klokka 22.11. Politiet ankom stedet seks minutter senere og iverksatte førstehjelp.

Brann etter gasseksplosjoner i USA

Rundt 70 gasseksplosjoner har ført til at minst 39 bolighus begynte å brenne nord for Boston i USA. En person er omkommet, og 18 personer er bekreftet skadd. Tallene kan stige.

Ifølge lokale myndigheter har det lekket naturgass fra gassrør i forstedene Lawrence, Andover og North Andover.

Mann kjørte i lyktestolpe i Oslo

En mann i 30-årene ble kjørt til sykehus med brukket arm og ellers ukjent skadeomfang etter at han kolliderte med en lyktestolpe ved Klemetsrud i Oslo rett før klokka 2 natt til fredag.

Ulykken skjedde på E6, og politiet mistenker at mannen kjørte i ruspåvirket tilstand. Ingen andre biler var involvert i ulykken.

Orkanen Florence nedgradert til laveste nivå

Orkanen Florence er igjen nedgradert og ligger på kategori 1-nivå kun få timer før den for fullt når land sørøst i USA. USAs nasjonale orkansenter sier Florence nå pisker langs kysten av North Carolina med vinder i orkan styrke og livsfarlig stormflo.

At den nedgraderes medfører at orkanen kan bli hengende lenger over de utsatte områdene de nærmeste døgnene.

«Sex and the City»-stjerne blir ikke guvernør

Skuespiller Cynthia Nixon er ute av kampen om bli demokratenes kandidat i guvernørvalget etter å ha blitt slått ut av nåværende guvernør Andrew Cuomo.

Det ble klart torsdag kveld lokal tid etter nominasjonsvalget hos Demokratene i New York. Valget om ny guvernør står i november.

Første turist rundt månen er klar

Elon Musks SpaceX kunngjorde torsdag en ny plan om å fly verdens første private passasjerer rundt månen, og sier de har signert sin første kunde.

Selskapet uttalte at reisen på fartøyet Big Falcon Rocket vil være «et viktig steg for å gi tilgang til alle og enhver som drømmer om å reise til verdensrommet».

