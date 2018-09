Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 19. september.

Moon: Nord-Korea vil nedruste

Under en felles pressekonferanse med Nord-Koreas leder Kim Jong-un onsdag sa Sør-Koreas president Moon Jae-in at Kim har samtykket til å legge ned et testanlegg for missiler og raketter, og la internasjonale eksperter overvære det.

Sammen er de blitt enige om å «fjerne alle farer som kan føre til krig på halvøya», ifølge Moon. Han la til at full atomnedrustning ligger ikke langt inn i framtiden, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Anklager vil avvente FBI-gransking

Kvinnen som har anklaget høyesterettskandidat Brett Kavanaugh for overgrep på 1980-tallet, ønsker FBI-etterforskning før hun forklarer seg, ifølge CNN. Kanalen fått tilgang til et brev sendt fra hennes advokat til den republikanske lederen i Senatets justiskomité, Chuck Grassley.

I brevet kommer det fram at de mener en etterforskning vil gi flere svar slik at saken kan vurderes på en ikke-partisk måte.

Kirkestreik avverget

Nesten halvannen time på overtid kom partene i kirkemeklingen til enighet i forhandlingene om ny hovedtariffavtale hos Riksmekleren natt til onsdag.

– Det har vært lange og komplekse forhandlinger med det vi opplevde som angrep på den eksisterende tariffavtalen. Nå har vi i stedet kommet til en enighet som innebærer en god reallønnsutvikling for våre medlemmer på linje med frontfagene og et godt grunnlag for videre arbeid med utvikling av lønnssystemet, sa forhandlingsleder for Fagforbundet, Kai Nygård Nygård til NTB.

Går sammen om OL-søknad

Sør-Korea og Nord-Korea skal søke om å arrangere sommer-OL i 2032 sammen. Det kommer fram i en felles erklæring fra presidentene Moon Jae-in og Kim Jong-un.

I erklæringen sendt fra Seoul sies også at de to lederne har bestemt seg for å samarbeide om store sportsarrangementer, som blant annet sommer-OL i 2020.

Leteaksjon etter mann

Politiet lette natt til onsdag etter en mann i 20-årene i Suldal. Han meldte selv fra at han hadde gått seg fast i skodda i 20-tiden tirsdag kveld, men er ikke funnet.

Mannens mobil gikk tom for strøm på natta, så det har ikke vært kontakt siden da. Savnede er våt og kald og har ikke med seg overnattingsutstyr.

