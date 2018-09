Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 20. september.

Mange strømløse på Vestlandet

Fallende trær og uvær oppgis som årsak til at rundt 10.000 kunder i bergensområdet fremdeles er strømløse natt til torsdag, ifølge kraftselskapet BKK.

Siden onsdag kveld har Vest politidistrikt mottatt 133 meldinger om ulike naturskader.

Båtbrann i Sogn og Fjordane

Ingen ble skadd da en fraktebåt fikk motorstopp, gikk på land og begynte å brenne i Sogn og Fjordane natt til torsdag. Fire personer ble brakt i sikkerhet.

– Vi har fått tre av de fire som var om bord fraktet i helikopter til Florø, og den fjerde personen er underveis til Bergen i båt, sa redningsleder Ola Vaage ved HRS Sør-Norge til NTB klokka 2.15.

Jeger til sykehus

Jegeren som ble skadd i en skyteulykke i fjellet i Rauland i Telemark onsdag ettermiddag måtte, på grunn av dårlig vær, vente over fem timer før nødetatene kom fram og fikk ham ut.

Ifølge Varden er det en mann i 60-årene fra det sentrale Østlandet som har fått skuddskader i ansiktet. Han ble fraktet til Ullevål sykehus med Sea King rundt midnatt. Ifølge politiet har han mistet mye blod.

Stillstand i brexitforhandlingene

EU-lederne måtte gå tomhendte fra onsdagens uformelle toppmøte i Salzburg i Østerrike, hvor brexit var et av hovedtemaene.

– På dette tidspunktet står det helt stille. Det er ingen fremgang, sa Litauens president Dalia Grybauskaite til Reuters etter EU-ledernes fellesmiddag onsdag. EU-lederne kom heller ingen vei i spørsmålet om den irske grensen, ifølge Slovakias statsminister Peter Pellegrini.

Moon vil samle koreanerne

Sør-Koreas president Moon Jae-in ba onsdag den nordkoreanske og sørkoreanske befolkningen om å ikke lenger leve separert, men bygge en framtid sammen.

– Vi har levd sammen i 5.000 år og levd atskilt i 70 år. Jeg foreslår nå at vi fullstendig avskaffer fiendtligheten fra de siste 70 årene og tar et stort steg mot fred, slik vi kan bli ett igjen, sa Moon under en tale i Pyongyang.

Mest sett siste uken