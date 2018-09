Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 21. september.

Kilde: Ford vil forklare seg torsdag

Kvinnen som anklager høyesterettskandidat Brett Kavanaugh for voldtektsforsøk på 1980-tallet, ønsker å forklare seg neste torsdag, ifølge en anonym senator.

Christine Blasey Fords advokat skal ha sagt at det passer best for Ford å vitne neste torsdag og at hun ikke ønsker Kavanaugh i rommet når hun legger fram sin forklaring. Hun ønsker også at komiteen skal stevne Mark Judge som ifølge Ford var i rommet da det påståtte overgrepet skjedde.

Cohen snakker med Mueller

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen har vært i flere timelange samtaler med spesialetterforsker Robert Mueller de siste ukene.

Ifølge ABC har Cohen inngått et mulig samarbeid med FBI. Cohens advokat, Lanny Davis, bekrefter at hans klient er i samtaler med Mueller, men hevder det ikke er inngått en avtale. Ifølge ABC var samtalene frivillig fra Cohens side, uten lovnad fra myndighetene om formildende omstendigheter.

Mye uro i Kristiansand

Politiet arbeidet natt til fredag med å få roet ned gemyttene i sentrum av Kristiansand, der det hadde vært en rekke tilløp til slåssing og to pågripelser.

– Vi har pågrepet en gjest som slo og skallet ned en vakt på et utested litt før klokka 1. Deretter pågrep vi en annen mann som slo etter en vakt på et annet utested klokka 2.16, sa operasjonsleder Lars Hyberg ved politiet i Agder til NTB.

Suge Knight får 28 års fengsel

Rapmogulen Marion «Suge» Knight har inngått en avtale med påtalemyndigheten og må tilbringe 28 år i fengsel for å ha drept en mann for tre år siden.

Avtalen ble inngått i et rettslokale i Los Angeles kun dager før rettssaken mot Knight skulle starte. Den 53 år gamle rapprodusenten har sittet fengslet siden januar, tiltalt for drap, drapsforsøk og fluktforsøk etter en hendelse i 2015.

Ni drept i Tripoli

Ni personer, inkludert to sivile, ble torsdag drept i et sammenstøt mellom to rivaliserende militser i Libyas hovedstad, ifølge lokale myndigheter.

Tretten andre, inkludert fire sivile, ble skadd i sammenstøtet som fant sted i et utkantstrøk sør i Tripoli, opplyser talsperson Osama Ali for den lokale redningstjenesten.

Mest sett siste uken