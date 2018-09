Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 26. september.

Vann trenger inn i boliger i Bergen

Kraftig nedbør har ført til at vann har trengt seg inn i hus og leiligheter i Bergen natt til onsdag. Flere veier i Hordaland er oversvømte.

I løpet av natten har brannvesenet fått mange meldinger om at vann trenger inn i kjellere, garasjer, leiligheter og hus.

Abe vil møte Kim Jong-un

Japans statsminister Shinzo Abe ønsker å møte den nordkoreanske lederen Kim Jong-un ansikt til ansikt for å løse kidnappingsspørsmålet fra 1970- og 80-tallet. Abe har påpekt overfor FN at det ikke er avtalt et møte mellom de to, men oppfordret Kim til å vise at han er klar.

Macron mener Iran bør kunne selge olje

Frankrikes president Emmanuel Macron mener Iran bør tillates å fortsette salget av olje, og oppfordrer til dialog.

– Det vil være bra for prisen på olje om Iran selger det. Det er bra for freden, og det er bra for den internasjonale prisen på olje, sa Macron til reportere etter FNs hovedforsamling i går.

Domstolene må kutte kraftig

På grunn av kostnadskutt ligger domstolene langt bak målet for saksbehandlingstid. Det kan føre til mer bruk av strafferabatt, advarer Domstol­administrasjonen.

I år er domstolene pålagt å spare 48,6 millioner kroner, men det ligger de ikke an til å nå, og et innsparingskrav på 8 til 10 millioner må overføres til 2019.

Sveits mistenker kriminalitet fra Chelsea-eier

Den russiske Chelsea-eieren Roman Abramovitsj har fått avvist sin søknad om oppholdstillatelse i Sveits, fordi han i en politirapport betegnes som en sikkerhetstrussel med mulige bånd til kriminelle organisasjoner.

Avgjørelsen falt allerede i juni i fjor, men siden har en rettsstrid pågått mellom Abramovitsj og sveitsiske nyhetsmedier om hvorvidt politirapporten som avgjørelsen bygger på, kunne offentliggjøres.

