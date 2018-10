Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag.

Canada slutter seg til handelsavtale

Etter over ett år med forhandlinger er det nå klart at Canada slutter seg til den nye NAFTA-avtalen med USA og Mexico, melder canadiske medier. Statsminister Justin Trudeau kalte regjeringen inn til hastemøte sent søndag. Kort etter kom meldingen om at Canada slutter seg til avtalen.

Avtalen skal signeres innen 60 dager og skal tre i kraft fra 2019, skriver Washington Post.

Flertallet vil ikke endre abortloven

55 prosent av nordmenn vil beholde grensen for selvbestemt abort slik den er i dag, ifølge en undersøkelse, gjort for Vårt Land. Samtidig åpner 20 prosent for å utvide grensen, noen så mye som til 24. svangerskapsuke. I dag går grensen ved 12. uke.

AUF-leder med krav til KrF

AUF-leder Mani Hussaini sier det er visse verdispørsmål Ap ikke kan fire på dersom KrFs landsmøte åpner for samarbeid, skriver Aftenposten.

– Det gjelder abortloven og prinsippet om kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det er ekteskapsloven og de homofiles rettigheter, sier Hussaini.

California innfører krav om kvinner i styrer

Som første delstat i USA, innfører California krav om at børsnoterte selskaper basert i delstaten skal ha kvinner i styrene. I løpet av 2019 må det være minst én kvinne i alle styrer i selskaper som er basert i delstaten. Om tre år skal andelen være enda høyere.

Telefonnumre lekket via app

En teknisk feil førte til at telefonnumre og andre personlige opplysninger om flere toppolitikere i Storbritannias konservative parti, blant dem tidligere utenriksminister Boris Johnson og tidligere miljøvernminister Michael Gove, ble tilgjengelig på nett.

Opplysningene ble funnet på en app laget for partikonferansen De konservative arrangerte i helgen.

Mest sett siste uken