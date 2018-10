Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag.

Nye jordskjelv rammet Indonesia

Den indonesiske øya Sumba ble natt til tirsdag rammet av to jordskjelv rett etter hverandre. Skjelvene hadde en styrke på 5,9 og 6, opplyser amerikanske USGS. De to skjelvene kommer bare fire dager etter at et kraftig jordskjelv rammet øya Sulawesi rundt 1.600 kilometer lenger nord.

FBI kan avhøre hvem de vil i Kavanaugh-saken

Så lenge det skjer før helgen, får FBI tillatelse fra Det hvite hus til å avhøre hvem de vil i forbindelse med etterforskningen av Brett Kavanaugh, som er nominert til landets høyesterett.

Kommune-KrF går oftere til Ap enn Høyre

På kommunenivå samarbeider KrF oftere med Arbeiderpartiet enn med regjeringspartiene Høyre og Frp. Blant KrFs 17 ordførere, har 8 en varaordfører fra Ap, viser en gjennomgang Nationen har gjort.

Redd Barna frykter ny koleraepidemi i Jemen

Redd Barnas frykter en ny koleraepidemi i Jemen og melder om en tredobling i mistenkte koleratilfeller ved sine helsesetre i Hodeida de siste tre månedene.

19-åring dømt for nettovergrep

En 19 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt for nettovergrep han utførte mot mindreårige gutter da han selv var 16 år gammel.

Politiet gjenåpner sak mot Ronaldo

Politiet i Las Vegas har gjenåpnet saken hvor en kvinne har anklaget fotballstjernen Cristiano Ronaldo for å ha voldtatt henne for ni år siden.

Mest sett siste uken