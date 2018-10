Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 9. oktober.

IMF nedjusterer forventninger



Det internasjonale pengefondet (IMF) spår en global økonomisk vekst på 3,7 prosent for 2018 og 2019, den samme som i 2017, men en nedgang fra 3,9 prosent som ble spådd i juli.

Handelsstriden mellom USA og Kina er en hovedårsak til nedjusteringen.

Alunorte starter opp igjen

Norsk Hydros aluminaraffineri Alunorte har fått tillatelse av brasilianske myndigheter til å gjenoppta produksjonen på halv kapasitet.

Produksjonen ventes å være på halv kapasitet i løpet av to uker, heter det i en pressemelding fra Norsk Hydro tirsdag.

Trump beklager til Kavanaugh

President Donald Trump holdt en egen seremoni for høyesterettsdommer Brett Kavanaugh i Det hvite hus mandag hvor han gikk hardt ut mot behandlingen av dommeren.

Trump beklaget overfor Kavanaugh på vegne av det amerikanske folk «den forferdelige smerten og lidelsen» han og familien måtte tåle under høringene i Senatet.

Fem tenåringer pågrepet i Oslo

Fem tenåringer er pågrepet og en sjette er i politiets varetekt etter et ran på Grønland i Oslo.

Politiet fikk raskt kontroll på en gjeng med tenåringer som mistenkes for å ha ranet en person for både klær og eiendeler sent mandag kveld.

Anklaget for drapsforsøk mot Maduro døde

Lokalpolitikeren Fernando Alban er død etter å ha falt fra 11. etasje ut av et vindu i hovedkvarteret til sikkerhetstjenesten SEBIN i Venezuela.

Venezuelanske myndigheter opplyser mandag at Alban tok livet av seg, mens opposisjonen i landet anklager myndighetene for å skjule sannheten om dødsfallet.

Norsk svømmegull i ungdoms-OL

Favoritten Tomoe Zenimoto Hvas skuffet ikke i finalen og fosset inn til ny norsk rekord og gull på 200 meter medley i ungdoms-OL i Buenos Aires mandag.

Hvas (18) var 1,71 sekunder foran nestemann på lista, med tiden 1.59,58. Han har til sammen ni norske seniorrekorder tross sin unge alder.

Mest sett siste uken