Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 11. oktober.

Brutalt børsfall i USA og Asia

USA-børsene stengte onsdag med kraftig nedgang over hele linjen, hvor viktige indekser falt med over 3 prosent. Det fikk konsekvenser for børsene i Asia.

Få timer etter at børsene stengte i USA, åpnet Tokyo-børsene med nesten like høyt fall, før de fortsatte enda videre ned. Også i Hongkong falt Han Seng-indeksen med over 3 prosent.

Michael krevd minst ett liv

Orkanen Michael har krevd minst ett liv og forårsaket store materielle skader på sin vei over det nordvestlige Florida.

Spesielt i Panama City er de materielle skadene omfattende. Her ligger det knekte og opprevne trær over alt, og mange av dem har knust nærliggende hus. Vinden har også skrellet av en rekke hustak, og gateskilt er helt vridde. Det er også store oversvømmelser flere steder.

Orkanen er nå nedgradert til kategori 1 mens den beveger seg innover Georgia.

Mange kyr fryktes innebrent

160 storfe var inne i en driftsbygning som brant ned til grunnen på Engelsøya i Steigen natt til torsdag. Det er ikke klart hvor mange som er brent inne.

– Da første innsats kom til stedet, var bygningen overtent. Nå er den nedbrent. Det skal ha vært 160 storfe i bygget. En del av disse er reddet ut, men vi har ikke oversikt over hvor mange, sier operasjonsleder Tom-Ove Hammer til VG.

Tre døde i Indonesia

Minst tre mennesker omkom i et jordskjelv som rystet havbunnen rett utenfor de indonesiske øyene Java og Bali tidlig torsdag lokal tid.

Skjelvet med styrke 6 var grunt og hadde sitt episenter om lag 40 kilometer nord for byen Sumberanyar på Java. De tre omkomne ble funnet under bygninger som hadde kollapset i Sumenep i Øst-Java, ifølge nasjonale krisemyndigheter.

Hvas tok bronse i ungdoms-OL

Norske Tomoe Zenimoto Hvas sikret seg bronsen i 50 meter rygg i ungdoms-OL i Buenos Aires onsdag.

Hvas (18) svømte inn til tiden 25.28. Det var 0,88 sekunder bak førstemann, russeren Kliment Kolesnikov. Italienske Thomas Ceccon var kun et hundredelssekund foran nordmannen med tiden 25.27.

Mest sett siste uken