Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 12. oktober.

Avis: Tyrkia skal bevis for Khashoggis drap



Tyrkiske myndigheter har fortalt amerikanske tjenestemenn at de har video og lydopptak som beviser at Jamal Khashoggi ble drept, ifølge Washington Post.

Spesielt lydopptakene skal være det mest overbevisende og grusomme beviset på at saudiaraberne er skyldig i Khashoggis død, ifølge kilder.

Mann pågrepet i væpnet aksjon



Bevæpnet politi rykket torsdag ut etter melding om at en mann truet og viste fram en pistol i sentrum av Oslo. De har pågrepet en mann i 20-åra med softgun.

Politiet måtte true mannen med våpen under pågripelsen. Først etter at de hadde kontroll på mistenkte ble det klart at det var en softgun. Mannen blir anmeldt.

Dødstallet stiger i USA

Sju personer har mistet livet som følge av den svært kraftige orkanen Michael, som traff Florida onsdag og fortsatte videre mot flere andre delstater.

Minst fire av personene døde i Panhandle-området nordvest i Florida. Uværet traff kysten som en kategori 4-orkan med en vindstyrke på nesten 70 meter per sekund.

Ingen flere siktelser i Nygaard-saken

Ved midnatt natt til fredag utløp foreldelsesfristen for drapsforsøket mot daværende forlagsdirektør i Aschehoug William Nygaard i 1993.

– Det er ikke kommet inn nye opplysninger som har ført til nye siktelser i saken, sa pressevakt Axel Buer i Kripos til NTB ved midnatt.

Ny OL-medalje til Hvas

Svømmekometen Tomoe Zenimoto Hvas (19) var marginale ett hundredelssekund fra gullet og delte sølvet i finalen på 50 meter butterfly i ungdoms-OL torsdag.

Hvas (19) svømte inn til tiden 23.63. Det var 0,01 sekunder bak vinneren, russeren Andrej Minakov og likt med en annen russer, Daniil Markov. Italienske Thomas Ceccon var to hundredelssekund bak nordmannen.

