Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt 15. oktober.

Mange evakuert

Flere veier i Sogn og Fjordane og Oppland er stengt som følge av høy vannstad og ras natt til mandag. Flere steder jobbes det på spreng for å forebygge skader.

Det er store vannmengder i flere vassdrag på Vestlandet, blant annet i Stryn, Luster, Årdal og Aurland. I Skjåk er 77 personer evakuert per klokka 1.30, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen. Evakuering har også vært nødvendig i Luster. Mange har fått vann i kjellere, og flere veier er stengt.

Bil på taket

En mann er kjørt til sykehus i Arendal etter at en bil havnet på taket i en trafikkulykke på fylkesvei 410 i Aust-Agder.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 1.40 natt til mandag, opplyser politiet i Agder på Twitter. Ifølge Sørlandet sykehus Arendal har mannen uavklarte skader.

Trump trekker klima-påstand

USAs president Donald Trump sier han ikke lenger mener klimaendringer er en bløff, men at han ikke vet om de er menneskeskapte.

– Jeg tror noe skjer. Noe endres, og det vil bli endret tilbake igjen. Jeg tror ikke at det er en bløff. Jeg tror det er en endring, men jeg vet ikke om det er menneskeskapt, sier presidenten i et intervju med CBSs «60 Minutes» søndag.

– Khashoggi-samtale ble avlyttet

En saudiarabisk dissident hevder myndighetene i Saudi-Arabia hacket telefonen hans og lyttet til samtalene han hadde med Jamal Khashoggi rett før han forsvant.

En rapport som nylig ble publisert av Universitetet i Toronto, viser at saudiarabiske myndigheter «mest sannsynlig» hacket telefonen til Abdulaziz med en programvare som bare blir solgt til myndigheter.

Idlib-tidsfrist ute

Det er ingen tegn til at jihadistene har trukket seg ut av buffersonen i Idlib i Syria etter at tidsfristen gikk ut natt til mandag, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Den dominerende opprørsalliansen i provinsen meldte bare timer før tidsfristen gikk ut at de vil fortsette å krige.

