Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 17. oktober.

G7 krever gransking

Utenriksministrene i G7 krever en grundig granskning av forsvinningen av journalisten Jamal Khashoggi, som forsvant i Tyrkia for over to uker siden.

– De som står bak forsvinningen må holdes ansvarlige, sier utenriksministrene i G7 i en uttalelse. Natt til onsdag melder også The New York Times at fire av de Tyrkia mistenker å stå bak det angivelige drapet, er tilknyttet Saudi-Arabias kronprins Muhammed bin Salman.

Voldelig ran i Oslo

Politiet oppdaget ved en tilfeldighet et voldelig ran av en 17-årig gutt i Oslo natt til onsdag. Ifølge politiet er det en økning i unge som raner unge.

– Han var 17 år, ingen gjenstander brukt, men han ble holdt fysisk nede i bakken av tre eller fire andre menn. Det kom tilfeldigvis en politipatrulje kjørende forbi, og da de tok kontakt, løp gjerningspersonene fra stedet. En av dem ble pågrepet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved politiet i Oslo til NTB.

Rakett skutt mot Israel

En rakett ble skutt mot Israel fra Gazastripen onsdag morgen, ifølge den israelske hæren og politiet. Den skal ha forårsaket ødeleggelser i byen Be'er Sheva.

– Klokka 4 måtte israelere i byen Be'er Sheva søke tilflukt etter at en rakett ble skutt mot Israel fra Gazastripen. Vi vil forsvare israelske sivile, tvitrer hæren onsdag morgen.

Google med dyrt tilsvar

Google varsler at mobilprodusenter må betale for å forhåndsinstallerte apper som Gmail, YouTube og Google Maps på telefoner som selges i EU og EØS.

Kunngjøringen fra Google et svar på at EU i sommer ila selskapet en bot på 4,43 milliarder euro, om lag 41 milliarder kroner. Google opplyser at dette er nødvendig for å dekke opp for tapte inntekter som følge av boten.

Zucca med mål og assist

Mats Zuccarello bidro først med to assist da New York Rangers tok imot Colorado Avalanche tirsdag, før han sendte laget til 3-2-seier på straffekonkurranse.

Zuccarello og lagkamerat Kevin Shattenkirk satte inn to mål under straffekonkurransen og ettersom Avalanche kun fikk inn ett, vant Rangers sin andre av seks kamper så langt i sesongåpningen.

