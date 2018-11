Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 5. november.

Ber om nytt krigshovedkvarter etter slurv

Regjeringsmedlemmer skal ved nødssituasjoner som krig eller invasjon, evakueres til et skjult anlegg slik at de kan styre landet derfra.

Forsvarsanalytiker John Berg mener gjentatte forsømmelser fra myndighetene gjør at sensitiv informasjon om regjeringens gjemmested er avslørt, skriver Aftenposten.

Khashoggis sønner intervjuet på CNN

Sønnene til den drepte saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi sier familien ikke kan sørge og komme videre før de kan gi faren en verdig begravelse.

I et intervju med CNN søndag sier Salah og Abdullah Khashoggi at de ikke vet hva som skjedde med faren, men at de inderlige håper det ikke var smertefullt for ham og at det gikk fort.

Britene ber Sikkerhetsrådet engasjere seg i Jemen

Storbritannia vil be sine partnere i FNs sikkerhetsråd om innsats mot den humanitære krisen i Jemen og sier det «ser ut til å være en åpning» for en fredsavtale.

I en uttalelse fra det britiske utenriksdepartementet heter det at utenriksminister Jeremy Hunt mener «dette er rett tid for Sikkerhetsrådet til å handle for å styrke den FN-ledede prosessen».

Ny Palme-bok med mulig drapsmann

En ny bok som komme mandag, basert på forfatter Stieg Larssons gransking av drapet på Sveriges statsminister Olof Palme, utpeker en kjent Palme-hater som mulig drapsmann i 1986.

Journalist Jan Stocklassa har dykket ned i Larssons hemmelige arkiv og funnet opplysninger om drapet for over 32 år siden, skriver Expressen.

Krekar ber om reisedokumenter til Italia

Mulla Krekar ber om reisedokumenter til Italia etter at en italiensk dommer krevde å ha ham på plass i landet for å kunne fortsette rettssaken mot ham der, melder NRK.

Krekar er fratatt sine reisedokumenter og kan ikke forlate landet. Han fikk i forrige uke en frist på ti dager på å innhente nødvendige reisedokumenter fra norske myndigheter.

