Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene natt til onsdag 7. november.

Resultater klare etter USA-valg

Det ble ikke de største overraskelsene etter at stemmene var telt opp etter mellomvalget i USA tirsdag.

Som ventet beholder Republikanere kontrollen over Senatet, melder amerikanske medier, som også sier at Demokratene overtar flertallet i Representantenes hus. Med ett demokratisk og ett republikansk kammer, kan det bli krevende for både partiene og for president Donald Trump å manøvrere seg gjennom amerikansk politikk i årene som kommer.

Mann skadd i voldsepisode i Larvik



En mann i 30-årene er skadd i en voldsepisode i Larvik. Politiet fikk melding om hendelsen tirsdag kveld.

Ifølge vitner lå mannen nede lenge, men skal ha vært oppegående til slutt. Politiet har avhørt vitner for å få oversikt over hva som skjedde. Ingen er pågrepet, til tross for at tre menn ble sett løpende fra stedet.

Straffedømte får tilbake stemmeretten

Floridas velgere har stemt for et forslag som innebærer at over nesten halvannen million straffedømte får tilbake stemmeretten. I Florida mister alle som blir dømt for en forbrytelse automatisk stemmeretten på livstid.

Samtidig med tirsdagens mellomvalg, stemte velgerne over et forslag som gjorde at straffedømtes borgerrettigheter blir gjenopprettet når de er ferdige med soning, skriver Buzzfeed.

Michael Douglas fikk Hollywood-stjerne

Tre blad Douglas var til stede da skuespiller Michael Douglas sluttet seg til de udødeliges rekker i Hollywood og fikk sin egen stjerne på Walk of Fame tirsdag. Faren Kirk (102) og sønnen Cameron var der også.

– Det er en stor ære, og jeg blir ikke yngre, så nå vil jeg nyte dette med familien, sa 74-åringen da stjernen ble avduket.

Rangers og Zucca med ny seier i NHL

New York Rangers åpnet svakt i en jevnspilt kamp, men tok seg kraftig sammen i sluttminuttene og slo Montreal Canadiens 5–3 borte tirsdag.

Mats Zuccarello var ikke innblandet i noen av målene da laget hans vant torsdag, den fjerde strake seieren på rad. Nordmannen fikk bare knappe 15 minutter på isen.

