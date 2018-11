Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene natt til fredag 9. november.

Jordskjelv på Jan Mayen – ny norsk rekord

Ingen kom til skade, men besetningen på Jan Mayen fikk seg en skikkelig støkk av det som er det kraftigste jordskjelvet registrert i Norge. Skjelvet hadde en styrke på 6,8, ifølge tjenesten Earthquaketrack. Det inntraff klokka 2.49 natt til fredag og hadde episenter 125 kilometer nordvest for Jan Mayen.

3.000 søker etter tolvåring i Sverige

Over 3.000 personer har meldt seg og deltar i søket etter en tolv år gammel gutt med Downs syndrom som er savnet sør i Sverige.

Gutten ble meldt savnet tirsdag etter at han ikke kom hjem fra å ha gått tur med familiens hund i Falkenberg. Det er ingenting som tyder på at tolvåringen er utsatt for noe kriminelt.

Evakueres fra skogbrann i California

Titusener av innbyggere i California har fått ordre om å evakuere for å komme unna en skogbrann som sprer seg raskt i delstaten. Mange må flykte gjennom flammene.

I løpet av noen få timer fra den ble varslet torsdag morgen har brannen vokst til å omfatte rundt 70 kvadratkilometer.

Sjokkbrekk på Kolbotn

En varebil ble brukt som rambukk under et innbrudd i en klesbutikk på Kolbotn i Akershus natt til fredag. Det ble store skader på butikk og bil.

Ifølge politiet har gjerningspersonen eller -personene fått med seg store mengder dyre merkeklær i bilen, som ble brukt til å stikke fra åstedet.

Demonstrasjoner for Russland-gransking

Demonstranter i flere byer i USA krevde torsdag at granskingen av mulig russisk innblanding i valget i 2016 skjermes etter at justisminister Jeff Sessions måtte gå.

I New York ropte flere hundre demonstranter slagord som «Hold fingrene unna Mueller» og «Ingen står over loven».

USA innfører asylnekt

USA vil ikke lenger tillate at personer som har kommet seg inn i landet ulovlig, søker asyl. Den nye regelen ble kunngjort av USAs departement for innenriks sikkerhet (DHS), og det er ventet at president Donald Trump signerer innen kort tid.

Det er også ventet at det kontroversielle tiltaket vil bli utfordret i domstolene.

