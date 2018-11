Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 19. november.

Eksperter advarer mot barnemedisinmangel

Årlig opplever flere tusen barn i Norge at medisinen de har behov for ikke er tilgjengelig, skriver legene Henrik Irgens og Ketil Størdal i en kronikk i Dagsavisen.

Ifølge legene får barn voksenmedisin som må knuses og deles opp, i stedet for å få antibiotika og andre medisiner i former og doser som er tilpasset barn. Legene mener myndighetene må ta styringen overfor legemiddelindustrien, i stedet for å stole på markedsmekanismer.

Søreide i Kabul

I forbindelse med en snarvisitt til den afghanske hovedstaden i helgen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at sikkerhetssituasjonen er alvorlig.

I løpet av et hektisk døgn i Afghanistan har utenriksministeren møtt både presidenten og utenriksministeren i Kabul og besøkt de norske styrkene, samt den amerikanske lederen for de internasjonale styrkene, skriver VG.

Wara sier nei til Kielland-innsyn



Justisminister Tor-Mikkel Wara (Frp) vil ikke åpne det taushetsbelagte arkivet etter Kielland-ulykken eller få en fransk granskingsrapport oversatt.

Hege Haukeland Liadal (Ap) har spurt om Wara vil ta initiativ til å oversette og offentliggjøre en fransk granskingsrapport fra 1985, skriver Stavanger Aftenblad. Hun har fått nei fra statsråden, som sier at det ikke er «naturlig at regjeringen tar initiativ».

Forbund vil ha lisensfelling i ulvesonen

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen bruke skjønn og åpne for lisensfelling av ulv i ulvesonen.

«Når det vedtatte bestandsmålet er nådd og forpliktelsene og vilkårene for felling er oppfylt, må det åpnes for lisensfelling også innenfor ulvesonen», skriver forbundet i en pressemelding sendt ut i forbindelse med at det ble holdt landsmøte i helgen.

Houthiene vil stanse angrep

Houthi-bevegelsen i Jemen sier den vil stanse drone- og rakettangrep mot Saudi-koalisjonen som støtter Jemens regjering.

– Vi er klare for en våpenhvile dersom den saudiledede koalisjonen ønsker fred, opplyser bevegelsen i en melding.

