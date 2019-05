Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 28. mai

Én av fem næringslivsledere leser ansattes epost

En ny undersøkelse viser at en av fem norske næringslivsledere overvåker hvilke nettsteder som besøkes av de ansatte og snoker i innboksen, skriver DN. Lederne har i tillegg elektroniske systemer for å registrere tidsbruk. En av ti overvåker telefonbruk. Undersøkelsen er gjort av Deloitte, og resultatene er basert på svar fra 140 arbeidsgivere, fra blant annet offentlig sektor, finans, eiendom og teknologi.

Snart ny rekord for medisinmangel

I fjor var det rekordstor medisinmangel med 20 ganger flere registrerte medisiner som gikk tomt, sammenlignet med i 2008. Rekorden passeres snart i år. Fra 34 registrerte mangler i 2008 ble det registrert 684 mangler i fjor, ny rekord. Hittil i 2019 er det registrert 655 mangler, før mai måned er over.

– Nå har det blitt så mange mangler at jeg i perioder mister oversikten over alle manglene, sier leder for Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap, Anne Markestad, til NRK.

15 skadd i knivangrep i Japan – skolejente drept

En skolejente ble drept og 15 andre skadd, hvorav tolv skolebarn, da en mann angrep dem med kniv mens de ventet på en buss i byen Kawasaki i Japan tirsdag morgen. En mann i 40-50-årene ble pågrepet, mistenkt for angrepet. Han skal etter hendelsen ha knivstukket seg selv og er bekreftet omkommet.

Tilstanden til to skolejenter og en kvinne i 40-årene er alvorlig, skriver nyhetsbyrået Kyodo.

40 innsatte drept i fire fengsler i Brasil

Til sammen 40 innsatte ble mandag drept i fire ulike fengsler i delstaten Amazonas i Brasil. Samtlige av de innsatte skal ha blitt kvalt, ifølge myndighetene. Foranledningen til hendelsen er ikke kjent.

De innsatte ble drept dagen etter at 15 personer ble drept i sammenstøt i et av de fire fengslene i Manaus, delstatshovedstaden i Amazonas.

Barn over hele verden har det bedre enn for 20 år siden

Flere hundre millioner barn har fått det bedre på 20 år, viser en rapport fra Redd Barna. Norge er helt i toppen, men bak Singapore og Sverige.

Rapporten Global Childhood Report, som lanseres neste uke, viser at 173 av de 176 landene som er undersøkt, har klart å legge til rette for en bedre og tryggere oppvekst for barn de siste 20 årene.