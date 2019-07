Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Mulla Krekar pågrepet

Mulla Krekar, som er dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging, er pågrepet av PST etter en etterlysning fra italienske myndigheter.

– PST, med bistand fra Oslo PD, pågrep mandag kveld mulla Krekar på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter, skrev PST på Twitter rundt midnatt natt til tirsdag.

Regjeringen: FN-mandat ikke krav

Regjeringen vurderer å delta i en amerikanskledet koalisjon i Persiabukta, men er i strid med Ap om behovet for FN-mandat for å kunne delta.

Per-Willy Amundsen (Frp), medlem av Stortingets utenrikskomité, sier at det er en fordel dersom FN gir et mandat, men ingen forutsetning, skriver Klassekampen. Aps forsvarspolitiker Anniken Huitfeldt har imidlertid slått fast at FN-mandat er avgjørende for Aps holdning.

313 lik gravd opp

313 lik er hittil gravd opp av en massegrav som ble oppdaget i forrige måned utenfor Raqqa i Syria.

Alle de døde er menn, kvinner og barn som trolig ble drept eller døde mens IS hersket i Raqqa i det nordlige Syria.

CNN: Assange manipulerte presidentvalget i USA

CNN skriver at WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange jobbet for å manipulere presidentvalget i USA i 2016 mens han var i dekning i Ecuadors ambassade i London.

Dokumenter CNN har fått tilgang til, viser at Assange møtte russiske hackere inne i ambassaden og bygget opp ambassaden til å bli en kommandosentral for å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Johnson: – Trumps utspill er totalt uakseptabelt

Både Boris Johnson og Jeremy Hunt tar sterkt avstand fra Donald Trumps utspill om at fire kongresskvinner burde reise tilbake til dit de kom fra.

På spørsmål om de er enige med statsminister Theresa Mays fordømmelse av Trumps Twitter-meldinger, svarer begge bekreftende, men ingen av dem ville stemple Trump som rasist.