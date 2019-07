Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 22. juli.

Mot slutt på hetebølge i USA

USAs østkyst opplevde nok en dag med farlig høye temperaturer søndag. Men fra mandag ventes det at en kaldfront siger inn med lavere tall på gradestokken.

I New York ba borgermester Bill de Blasio folk drikke rikelig og søke tilflukt i 500 avkjølingsrom som er åpnet rundt om i byen, i Boston ble et konkurranseløp avlyst og alle offentlige svømmebasseng åpnet gratis, og i Delaware fikk skuespillerne i et krigsspill fra borgerkrigen fri.

Drapsrekord i Mexico

Antall drap i Mexico første halvår i år slår alle rekorder. Ifølge offisielle tall er 14.603 mennesker drept mellom januar og juni.

Det er en klar stigning i forhold til samme periode i fjor, da tallet var 13.985 drepte i et land med 126 millioner innbyggere. Det innebærer at det er rundt 12 drap per 100.000 innbyggere i Mexico, mot 0,4 drap per 100.000 innbyggere i Norge.

Ny metode varsler om lakselus

Nye metoder for vannanalyser gjør det mulig for forskere å oppdage lakselusutbrudd og fremmede arter som er på vei.

Til nå har artsmangfoldet i havet blitt undersøkt på telletokt. Nå har forskere ved Norges arktiske universitet i Tromsø tatt i bruk nye analysemetoder ved hjelp av datamaskiner med enorm kapasitet. Disse kan gi svar på det samme som tellingen, bare på kortere tid, skriver Klassekampen.

App for å la mobilen ligge i bil

Appen Hold skal gi bilførere poeng og premier for hvert 20. minutt de klarer å la mobilen ligge under kjøring.

– Vi vil at folk skal bli mer oppmerksomme i trafikken. Bare ved en liten sjekk på telefonen kan du plutselig ha kjørt 100 meter, sier Mats Mathisen, en av gründerne bak appen, til Aftenposten.

Ventura sikret PGA-plass

Norske Kristoffer Ventura sikret seg karrierens andre proffseier da han vant golfturneringen Pinnacle Bank Championship i Nebraska søndag. Nå venter PGA-touren.

Søndagens seier kvalifiserer 24-åringen, som den andre nordmannen i historien, til en plass på PGA-touren i golf neste sesong.