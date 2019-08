Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 10. august.

Kvinne omkom i trafikkulykke

En kvinne i 30-årene omkom da hun kjørte av Sauheradveien på Notodden fredag kveld. Det var bare én bil involvert i hendelsen.

Kvinnen er lokal, og pårørende er varslet, opplyser Sørøst politidistrikt.

Les også Kvinne omkom i trafikkulykke på Notodden

Eksplosjon på dansk politistasjon

En eksplosjon rammet natt til lørdag en politistasjon på Nørrebro, bekrefter politiet i København. Brann- og beredskapsetaten i København fikk melding om et høylytt brak fra området rundt Hermodsgade 3 i den danske hovedstaden klokken 03.40 natt til lørdag.

Bilder på sosiale medier viser knuste vinduer, samt skader på inngangspartiet og en tilstøtende bygning.

Les også Kraftig eksplosjon ved politistasjon i København

Frp-nedtur på ny måling

Frp får bare 6,7 prosent oppslutning på Norfaktas nye kommunevalgmåling. Terje Søviknes (Frp) antyder at partiet kan gå ut av regjering om valget går dårlig.

En må tilbake til 1991 for å finne like lav oppslutning for Frp i landets kommuner som på kommunevalgsmålingen Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen.

Mann hentet ned fra Styggedalstinden

Mannen som fredag ettermiddag meldte at han satt fast ved Styggedalstinden i Sogn og Fjordane, ble natt til lørdag hentet ned av Norske alpine redningsgruppe.

Fjellet er på 2.300 meter. Høyden og været har gjort det vanskelig å hente mannen med helikopter.

Les også Mann på vei ned fra Styggedalstinden i Sogn

Ny rakettest fra Nord-Korea

For femte gang på kort tid har Nord-Korea fyrt av raketter fra land, melder nyhetsbyrået Yonhap. Militæret i Sør-Korea registrerte lørdag morgen et nytt par raketter som ble skutt opp fra byen Hamhung.

Rakettene landet i havet, også denne gangen øst for Den koreanske halvøya i Japanhavet. Det er andre gang på én uke at landet tester raketter under USA og Sør-Koreas felles militærøvelse.

(©NTB)