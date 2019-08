Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 24. august.

Regjeringskrise unngått

Statsminister Erna Solberg (H) banket til slutt et ultimatum om bompenger på bordet. Vel to timer senere var skissen godkjent og regjeringskrise unngått.

Venstre uttalte på en pressekonferanse sent fredag kveld at de har sagt ja til bompengeskissen, men leder Trine Skei Grande kritiserte prosessen, som har pågått under valgkampen.

Kritisk for mann i Oppdal

Tilstanden er kritisk for en mann i slutten 50-årene som fredag kveld ble reddet opp av Gjevilvatnet i Oppdal etter en båtvelt.

Mannen er fløyet i luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim.

EFTA med handelsavtale

Norge og andre EFTA-land har inngått en frihandelsavtale med Brasil, opplyser landets president Jair Bolsonaro. Andre EFTA-land har foreløpig ikke kommentert resultatet av forhandlingene.

Regnskogfondet reagerer på avtalen. Norge burde ikke inngått en avtale med Brasil så lenge avskogingen øker og skogbrannene ikke er stanset, mener de.

Varsler høyere toll

USAs president Donald Trump varsler at kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar som nå har en tollsats på 25 prosent, kommer til å øke med 30 prosent fra 1. oktober.

I tillegg varsler han at tollen på den resterende delen av USAs import fra Kina på 300 milliarder dollar, som trår i kraft 1. september, øker fra 10 prosent til 15 prosent.

Mulig voldtekt i Oslo

Politiet etterforsker to mulige voldtekter i Frognerparken i Oslo. Begge fornærmede er jenter under 18 år.

Voldtektene skal ha skjedd i forbindelse med en fest i Frognerparken hvor rundt 300 ungdommer var til stede.

Nord-Korea skal ha avfyrt to raketter

For sjuende gang på under en måned har Nord-Korea avfyrt raketter, ifølge det sørkoreanske militæret.

To raketter ble avfyrt fra Sør-Hamgyong-provinsen, øst i Nord-Korea, lørdag morgen lokal tid.

