Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 26. august.

Yuan historisk lavt

Flere asiatiske børser startet uken med merkbar nedgang ved børsåpningen mandag. Kinas valuta yuan er nå på sitt svakeste mot dollaren siden 2008.

Nikkei-indeksen åpnet med et fall på 2,6 prosent mandag, tilsvarende 529.86 poengs nedgang. Den bredere Topix-indeksen falt samtidig med 2,45 prosent. I Kina falt Shanghai-indeksen og Shenzhen-indeksen med henholdsvis 1,6 prosent og 1,96 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong med 3,2 prosent.

Avtale inngått for to år siden

Den svært omdiskuterte avtalen mellom rederarvingene Kathrine og Cecilie Fredriksen og Nasjonalmuseet om lån av kunst, ble inngått allerede for to år siden.

Jussprofessor Jan Frithjof Bernt stiller i Klassekampen spørsmål ved hemmeligholdet av den svært spesielle avtalen og at ikke den ble gjort offentlig tidligere.

Båtbranner undersøkes

Politiet undersøker om brann i fire fritidsbåter i Fitjar i Hordaland kan være påsatt natt til mandag.

– Det er per nå uklart hva årsaken til brann(ene) kan være. Det kan ikke utelukkes at brannen kan være påsatt, og derfor er en politihund også kalt ut for å søke etter eventuelle spor, melder politiet.

– Kan håndtere «no-deal»

Storbritannias statsminister Boris Johnson mener landet enkelt kan håndtere en brexit uten en skilsmisseavtale.

– Jeg mener at vi kan komme oss gjennom dette. Vi er et storslått land, og vi kan enkelt håndtere et «no-deal»-scenario, sa Johnson i Biarritz i Frankrike, der han deltok i G7-toppmøtet, ifølge The Guardian.

Hovland klar for PGA-touren

Viktor Hovland spilte sin dårligste runde under siste runde av Albertsons Boise Open søndag, med tre slag under par. Det var imidlertid nok til å sikre en delt 2. plass, og mer enn nok til å sikre seg PGA-tourkortet.

Norge har dermed for første gang to spillere som skal delta i PGA-touren i neste sesong, som ses på som golfens gjeveste selskap. Der får Hovland selskap av studiekompisen Kristoffer Ventura.