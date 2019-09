Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 5. september.

Norwegian-fly måtte lande

Et Norwegian-fly med 134 passasjerer om bord på vei til Bardufoss måtte lande på Evenes på grunn av indikasjoner på teknisk feil, melder Fremover.

Flyet landet på Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes like etter onsdag klokken 23, får Fremover opplyst.

Dødstallet stiger på Bahamas

Helseministeren på Bahamas har justert dødstallet etter ekstremværet denne uka fra sju til 20. Dorian passerte flere av øyene som tidenes kraftigste orkan der.

Dorian var en orkan kategori 5 og også tidenes kraftigste orkan registrert i Atlanterhavet da den passerte Abaco-øyene og Grand Bahama i øystaten Bahamas.

Kinesiske forhandlere til USA

USA og Kina ble natt til torsdag enige om at et møte skal finne sted i USA i begynnelsen av oktober. Det melder det kinesiske næringslivsdepartementet torsdag.

Samtalene var ventet å finne sted denne måneden, i kjølvannet av nye tolløkningen fra begge sider i handelskonflikten.

Nyvalg avvist

Underhuset vedtok onsdag å be EU om en utsettelse av brexit. Deretter avviste parlamentarikerne statsminister Boris Johnsons ønske om nyvalg 15. oktober.

Flertallet var 327 stemmer for og 299 mot. Dermed var Johnsons andre nederlag på like mange dager et faktum.

Pågrepet i Peru

UD bekrefter at norsk borger er pågrepet i Peru. Lokale medier skriver at en norsk mann er pågrepet med kokain skjult i bagasjen.

– Ansvarlig ambassade tilbyr konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier pressetalsperson Per Wiggen i Utenriksdepartementet til NTB.