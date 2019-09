Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 9. september.

Nødnummer ustabilt



Nødnummeret 110 er ustabilt i Oslo, Asker og Bærum. 110-sentralen ber folk benytte seg av andre nødlinjer.

Årsaken er så langt usikker, men 110-sentralen opplyser til NTB at Telenor har en oppdatering hos seg som har påvirket 110-sentralens linjer.

Nordmann dømt til fem års fengsel

En 43 år gammel nordmann som har tilstått smugling av 103 kilo kokain er dømt til fengsel i fem år i Colombia, skriver Dagbladet.

Han ble pågrepet i 2018 med 12 andre og ble satt i varetekt etter en storstilt aksjon mot et narkotikanettverk i turistbyen Cartagena.

Kraftig tyfon rammet Tokyo

Minst ti personer er skadd og mange hus fikk revet av takene da tyfonen Faxai rammet Tokyo natt til mandag.

Tyfonen traff Tokyo med kraftig regnvær ved 8-tiden om morgenen. 920.000 husholdninger mistet strømmen og transporten inn til storbyen ble rammet.

Historisk seier for Nadal



Spanske Rafael Nadal slo russiske Daniil Medvedev og tok sin fjerde US Open-tittel søndag 3–2 i sett, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6–4.

Dette var Nadals femte Grand Slam-seier etter å ha rundet 30 år. Det er ny rekord. Erkerivaler Roger Federer og Novak Djokovic har fire.

Kinesisk avis advarer

The China Daily skriver at Hongkong er en uatskillelig del av Kina og at ethvert forsøk på løsrivelse «vil bli knust».

– Det er et faktum ingen bør utfordre, ikke demonstrantene og ikke de utenlandske aktørene som spiller sitt skitne spill, skriver avisa på lederplass mandag.