Dette skjedde i natt

Medier: IS-leder Baghdadi angrepet av amerikanske styrker i Syria

Amerikanske spesialstyrker skal ha angrepet IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi i Idlib nordvest i Syria, opplyser kanalen CNN og tidsskriftet Newsweek.

Trump kunngjorde på Twitter natt til søndag at noe stort nettopp har skjedd. Det hvite hus opplyser at presidenten kommer med en uttalelse søndag.

Siktet 16-åring løslatt etter drapsforsøk i Haugesund

16-åringen som er siktet for drapsforsøk på en 18 år gammel mann i Haugesund, ble lørdag kveld løslatt fra politiets varetekt etter avhør.

16-åringen har blitt avhørt, bekrefter hans forsvarer. Gutten var lørdag kveld hjemme sammen med familien sin, samtidig som politiet har vakthold. Gutten skal ikke varetektsfengsles på ordinær måte.

Morales avviser politiske forhandlinger

Bolivias president Evo Morales nekter å starte politiske forhandlinger med opposisjonen etter det kaotiske valget i landet 20. oktober.

Opposisjonen godtar ikke resultatet som gir Morales 47 prosent av stemmene, og utfordreren Carlos Mesa 36,5 prosent.

Sju demonstranter løslatt av politiet

Politiet har løslatt sju demonstranter som ble pågrepet eller innbrakt da pro- og antityrkiske demonstranter barket sammen i Oslo lørdag.

Politiet måtte ty til tåregass for å få kontroll på de mange demonstrantene som gikk løs på hverandre i forbindelse med antityrkiske demonstrasjoner ved Tyrkias ambassade lørdag ettermiddag.

Alle er løslatt, men flere kan vente seg et oppgjør med politiet i etterkant av hendelsene, opplyser kriminalvakten ved Oslo politidistrikt til NTB.

Hovland i mål med ny sterk runde i Japan

Etter en svak åpning greide Viktor Hovland tredjerunden i PGA-runden i Chiba i Japan med tre slag under par. Veteranen Tiger Woods leder turneringen stort.

Etter en elendig første runde torsdag på 75 slag og fem over par, tok Hovland seg betydelig opp på resultatlistene under andre runde lørdag. Søndag fulgte 22-åringen opp nesten like sterkt og greide de 18 hullene på 67 slag, tre under par. Turneringen avgjøres søndag.

