Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 6. juni.

Beboere evakuert fra boligområde

Til sammen 21 beboerne i et område i Os i Bjørnafjorden kommune sør for Bergen er evakuert etter at en beboer meldte om at det var gått et ras bak huset.

Ifølge politiet meldte beboeren i Svegane i Os fra om at det var hørt lyd fra steiner som raste bak huset. Politiet på stedet kunne ikke se noen tegn til ras, men området undersøkes videre i lørdag formiddag.

Frp fram på målinger

Etter flere måneder med kraftig tilbakegang går Frp solid fram to målinger for juni. På Klassekampen og Nationens måling får partiet hele 3,2 prosentpoengs oppgang og ender på en oppslutning på 12,3 prosent.

I VGs partibarometer for juni bykser fra 3 prosentpoeng fram til 12,4 prosents oppslutning. Høyre beholder posisjonen som største parti i begge målingene med henholdsvis 24,1 og 24,2 prosent oppslutning.

Portforbudet opphevet i Minneapolis

Innbyggere i Minneapolis og nabobyen St. Paul lever ikke lenger med portforbud og delstatspoliti og reservister i nasjonalgarden kan snart vende hjem.

Både Minneapolis og St. Paul opplevde voldelige protester og plyndring etter at George Floyd bel drept da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis 25. mai.

Facebook fjernet innlegg fra hatgrupper

Facebook har grepet inn mot nærmere 200 kontoer knyttet til hvite nasjonalister som skal ha planlagt å møte opp på demonstrasjoner, i noen tilfeller med våpen.

Kontoene på Facebook og Instagram var knyttet til to hatgrupper som allerede er stengt ute fra de sosiale mediene. Innleggene oppfordret til å utnytte de pågående demonstrasjonene etter drapet på George Floyd i Minneapolis.

Bolsonaro kaller WHO «politisk» og truer med utmeldelse

President Jair Bolsonaro truer med på trekke Brasil ut av Verdens helseorganisasjon (WHO) dersom organisasjonen ikke slutter å være en «politisk organisasjon».

– Jeg sier det nå, USA forlot WHO, og vi ser på muligheten for å gjøre det i framtiden. Enten må WHO jobbe uten ideologiske fordommer, ellers forlater vi også organisasjonen, sa den svært høyreorienterte lederen.

Basketballegende gir 100 millioner dollar

Michael Jordan og Jordan Brand gir 100 millioner dollar, omtrent 930 millioner kroner, til organisasjoner som jobber for likestilling og sosial rettferdighet.

I en uttalelse fredag opplyses det om at pengene blir utbetalt i løpet av ti år med mål om å sikre «rasemessig likestilling, sosial rettferdighet og større tilgang til utdanning».

