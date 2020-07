Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Trump omgjør fengselsdommen til Roger Stone

President Donald Trump har omgjort fengselsdommen til sin mangeårige venn Roger Stone, bare dager før Stone skulle begynne å sone dommen.

Stone ble i februar dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen, påvirket vitner og hindret Kongressens gransking av om Trumps kampanje samarbeidet med russerne før valget i 2016.

Meningsmåling: Rent flertall for Ap, Sp og SV

Ap går mest fram på Norfaktas junimåling for Klassekampen og Nationen. Selv om SV og Sp går noe tilbake, kunne de tre partiene ha gått i flertallsregjering.

Arbeiderpartiet får økt oppslutningen med 3,8 prosentpoeng og er med 27,7 prosent igjen det største partiet. Dette er Aps beste resultat på denne målingen siden februar 2019.

Tåregass mot demonstranter som stormet Serbias nasjonalforsamling

Politiet tok i bruk tåregass mot hundrevis av demonstranter som fredag forsøkte å storme nasjonalforsamlingen i Serbias hovedstad Beograd.

Demonstrantene, som protesterte mot nye tiltak mot koronaviruset, kastet flasker, steiner og fyrverkeri mot politiet ved nasjonalforsamlingen i Beograd. Politiet brukte først sine skjold til å skyve dem bort, men etter flere angrep brukte de tåregass mot demonstrantene.

225 konkursrammede Kleven-ansatte får nye jobber

Alle de rundt 225 ansatte i Kleven Maritime Contracting (KMC) i Ulsteinvik som mistet jobben i en konkurs, får tilbud om nye jobber.

Ifølge Dagens Næringsliv har det Molde-baserte industrikonsernet Langset AS kjøpt KMC. Overfor Sunnmørsposten bekrefter Leif Magne Langset i Langset AS at en løsning er på plass. Ifølge avisa er de ansatte sikret arbeid fra mandag av. Rundt 120 av dem er fortsatt på verftet, mens resten er på ferie hjemme i Øst-Europa.

Nesten 64.000 nye koronasmittede i USA

Det ble fredag registrert 63.643 nye tilfeller av koronasmitte i USA, ifølge tallene til Johns Hopkins-universitetet.

Antall smittede stiger nesten hver eneste dag. Etter å ha ligget på et gjennomsnitt av 50.000 i noen dager, økte tallet til over 60.000 denne uka. Rekorden ble satt torsdag med 65.551 nye tilfeller. Det ble også registrert 774 nye dødsfall av viruset. Det er langt lavere enn i april, men ekspertene frykter en kraftig økning i ukene som kommer.

