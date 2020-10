Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 24. oktober.

USA med daglig smitterekord

Mer enn 79.000 nye tilfeller av koronasmitte ble rapportert i USA fredag. Det er langt flere enn den forrige smitterekorden fra juli, melder The New York Times.

USA opplever for tiden en ny, kraftig økning i antall koronatilfeller, og fredag ble det registrert flere daglige smittetilfeller i landet enn noen annen dag siden pandemien brøt ut i mars, skriver avisen.

Vaksinetestingen gjenopptas i USA

Legemiddelgigantene AstraZeneca og Johnson & Johnson har fått grønt lys fra amerikanske helsemyndigheter til å gjenoppta klinisk testing av koronavaksiner.

Forsøkene ble stanset for at det amerikanske mattilsynet (FDA) skulle undersøke om alvorlige bivirkninger hos forsøkspersoner kunne knyttes til vaksinene.

Nasa mister verdifulle asteroide-prøver

Romfartøyet fra Nasa er så stappfullt av prøver fra den fjerntliggende asteroiden Bennu at lukkemekanismen har kilt seg og verdifulle prøver spres i rommet.

Robotarmen på fartøyet Osiris-Rex traff overflaten med stor kraft og steiner har kilt seg fast og hindrer at innsamlingsboksen kan lukkes skikkelig. Hjemsendingen av prøvene blir nå startet tidligere enn planlagt for å hindre at prøvene går til spille.

Storspill av Hovland i California

Viktor Hovland hadde en beskjeden åpningsrunde i PGA-turneringen i Thousand Oaks i California, men klatret mot tetstriden med storspill og en 64-runde fredag.

Etter en bogeyfri runde endte han åtte slag under par for dagen og er ni under totalt. Dermed har han klatret 29 plasser til delt 22.-plass. Det er bare fem slag opp til lederen, og to til 6.-plass.

298 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til lørdag registrert 17.531 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 298 meldte tilfeller siste døgn. Det er 28 flere enn dagen før og 163 flere enn til samme tid forrige uke.

Den siste uken er det totalt meldt om 1.163 nye koronatilfeller i Norge.

Væpnet mann på Vinterbro pågrepet av politiet

Politiet pågrep like før midnatt en mann som forskanset seg i sin egen bolig på Vinterbro i Ås kommune utenfor Oslo fredag kveld. Politiet fikk melding om den væpnede mannen fra naboer ved 20-tiden fredag.

– Nå skal han få tilsyn av lege, så får vi se hva som skjer videre, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB ved 1-tiden natt til lørdag.

