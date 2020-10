Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 25. oktober.

FNs forbud mot atomvåpen kan tre i kraft

50 stater har ratifisert FN-traktaten om atomvåpen, som dermed trer i kraft 22. januar, opplyser Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

I alt 84 land har signert FN-traktaten om atomvåpen som sier at den vil tre i kraft tre måneder etter at minst 50 av disse landene har ratifisert den. Det skjedde da Honduras lørdag ratifiserte traktaten, melder ICAN på Twitter.

Smitterekord for andre dag på rad i USA

USA registrerte lørdag rekordhøye smittetall for andre dag på rad med 88.973 nye koronatilfeller, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Det er en økning fra fredagens rekord på 83.757 registrerte smittetilfeller. USA har hatt i alt 8.827.932 tilfeller siden mars og har registrert 230.068 koronarelaterte dødsfall. Det gir landet en åttendeplass i verden i antall koronadøde per innbygger.

Trump besøkte tre vippestater

Med ti dager igjen til presidentvalget i USA har president lagt opp til en hektisk reiseaktivitet. Lørdag besøkte han tre vippestater.

Etter å ha avlagt sin forhåndsstemme i et valglokale i West Palm Beach i Florida, satte Trump kursen for North Carolina, Ohio og Wisconsin for å møte velgere, skriver BBC.

Hovland tapte terreng i California

Viktor Hovland kom skjevt ut på lørdagens runde i California og slet med å finne igjen godfølelsen fra superrunden dagen før. Med 71 slag falt han på lista.

Fredag spilte nordmannen seg opp i tetsjiktet i PGA-turneringen i Thousand Oaks med en bogeyfri 64-runde (åtte slag under par). Lørdag kom han så vidt under par.

Fem i arresten etter knivstikking i Sandefjord

En ung mann er innlagt på sykehus med alvorlige skader etter et masseslagsmål i Sandefjord lørdag kveld.

Fem unge menn sitter i arresten etter at rundt 20 ungdommer deltok i en slåsskamp ved McDonald's i Sandefjord. Alle de involverte er gutter eller unge menn født rundt 2000, får NTB opplyst.

Tre ran på kort tid i Oslo

I løpet av en times tid sent lørdag kveld fikk politiet i Oslo melding om tre ran ulike steder i sentrum. Ingen er pågrepet i noen av sakene.

Ranene skjede ved konserthuset i Munkedamsveien, ved Gunerius i Storgata, og ved Lille Andys pub i Frognerveien.

217 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 17.748 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 217 meldte tilfeller siste døgn.

Det er over dobbelt så mange nye tilfeller som det ble meldt om til samme tid i forrige uke. De to siste dagene er det meldt om 515 nye tilfeller i Norge.

(©NTB)