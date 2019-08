Dette skjer med all avføringen på flyet

Nei, avføringen din blir ikke dumpet ut av flyet, selv om du helt sikkert har hørt mange fortelle det før.

Flere av oss har nok lurt på hva som skjuler seg bak den høylytte spylingen, og det trange lille hullet all avføringen forsvinner ned i, på et flytoalett.

Sjansen er nok også stor for at du flere ganger i løpet av livet har hørt historien om at all avføringen blir sugd ut av flyet, og havner i lufta høyt der oppe, 10.000 meter over bakken.

Likevel har vi aldri hørt om mennesker langt der nede som plutselig får en gjennomfryst bæsj fallende i hodet, og det er det en enkel forklaring på. Du har kanskje gjettet det allerede, men avføringen din blir altså ikke skutt ut i lufta.

Så, hvor blir egentlig all avføringen av?

Oppbevares i en tank

Den enkle forklaringen er at all avføringen havner i en liten tank, plassert i understellet på flyet. Den høye lyden og den enorme kraften som kommer når du spyler ned skyldes ikke at vakuumet utenfra trekker avføringen ned i røret.

Den høye lyden kommer fra et vakuum som skapes av en slags «støvsuger», som åpner luka i bunnen av toalettet, og deretter suger all avføringen med seg inn i rørene, og ned til tanken i bunnen av flyet, forklarer piloten og youtuberen Joe.

Årsaken til dette er for å spare vann, og få tømt doskåla effektivt uten den unødvendige vekten av flere hundre liter med ekstra vann.

Det er med all sannsynlighet denne høye lyden som har skapt myten om at avføringen altså havner utenfor flyet, men sannheten er at den voldsomme lyden kommer fra en slags gigantisk støvsuger.

Sjekker flyets høyde

Det å kalle systemet en gigantisk støvsuger er imidlertid en stor forenkling. Når du trykker på knappen for å spyle ned avføringen gir du nemlig beskjed til en sensor på toalettet, som måler flyets høyde.

Om du da går på toalettet mens dere er høyt oppe i luften vil flyet utnytte trykk-forskjellen mellom kabinen og understellet, som ikke har blitt utjevnet for trykkforskjell. Denne forskjellen i trykket vil automatisk skape et vakuum som suger avføringen ut.

Dette er årsaken til at toalettdørene på flyet ikke er lufttette, og grunnen til at det alltid er en form for ventilasjon på toalettdøra. Uten den lufttilførselen ville vakuumet som oppsto ha tømt hele toalettet for oksygen, forklarer piloten i videoen.

Kan kun åpnes fra utsiden

All avføring lagres altså i en egen tank under flyvning. Denne tanken tømmes når flyet lander på bakken, ved hjelp av en egen bil og en tykk slange som suger avføringen ut, forklarer reisebyrået The Points Guy.

Tanken kan imidlertid ikke åpnes ved et uhell av pilotene mens de er i lufta, ettersom det ikke er noen måte å åpne tanken på fra inne i flyet. Den kan kun åpnes fra utsiden, av kvalifisert personell.

Annet vann som blir til overs, som for eksempel vannet vi vasker hendene i, blir imidlertid sluppet ut igjen i atmosfæren gjennom små oppvarmede hull bakerst og foran i flyet. Det er blant annet dette vannet vi ser som hvite lange linjer på himmelen.

Om du er en av de som misliker den høye toalett-lyden må vi dessverre meddele av vakuum-toalettet har vært i bruk uten noen større endringer de siste tretti årene, og det er ingenting som tyder på at de skal byttes ut med det første.