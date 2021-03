Dette skriver avisene om norsk politikk tirsdag 2. mars

Full oversikt på ett minutt: Dette skriver mediene om norsk politikk tirsdag 2. mars.

3 PÅ TOPP

NTB/NRK: Raymond Johansen krevde svar - Erna Solberg svarer

DN oppslag: Provosert av Olav Thons rop om hjelp: - Vi må ta alt tapet selv

Finansavisen leder: Hegnar: Raymond i verdensklasse





Dagbladet side 8-9: Erna Solberg og Bent Høie: - Dette er et utspill fra Dahl og en debatt som er helt unødvendig

Dagbladet innlegg side 27: Sirin Stav (MDG): For Frp er bilister viktigere enn barn

Dagsavisen leder: Molde dummer seg ut

Dagsavisen debatt side 5: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: Bombefly og basepolitikk

Dagsavisen side 9: Erna Solberg kritiserer utspillet fra Dahl

DN leder: En hul bønn (om Olav Thons rop om hjelp)

DN debatt side 3: Gøril Bjerkan (rådgiver i LO): Kriseløsning er også politikk

DN kommentar side 20: Kjetil Wiedswang: Demokratikutt bit for bit (om å avgi myndighet til EU)

DN kommentar side 23: Terje Erikstad: Dette er fasiten på hvor mye vi kan ta ut av oljefondet

DN innlegg side 30: Forbrukerombud Inger Lise Blyverket: Altfor mange betaler overpris for strømmen

Finansavisen side 19: Virke-direktør Harald J. Andersen: Kaller nedstengningen urimelig og uanstendig

Finansavisen baksiden: Kommunikasjonsbyråene jubler over Høyre-ordfører Dahl

Klassekampen/NTB: Sp åpner for russisk vaksine til Norge / Arnstad vil ha russisk vaksine til Norge

Klassekampen leder: Vaksinekamp

Nationen oppslag: EU blir mindre - Norge betaler mer

Nationen side 16-17: Sveinung Rotevatn: - Klimaregnskapet til Sp går ikke opp

Klassekampen side 10-11: Nei til Eu er klar for rettssak etter seier i Høyesterett (Acer)

VG kommentar side 3: Shazia Majid: Episenteret Stovner - det er her støtet må settes inn

VG side 4: Rett høyre fra Støre mot Molde-ordfører

VG side 6-7: Stien Lier-Hansen (NHO) hardt ut mot Raymond Johansen: - Stor tabbe å stenge (koronatiltak for restauranter)

VG kronikk side 28: Raymond Johansen: - For dumt Høyre

Vårt Land side 10-11: Penger fra religiøse diktaturer skaper gnisninger Utenriks:

NTB: Republikanere i Georgia legger fram lov for å begrense retten til å stemme

VG leder: Biden skuffer

Dagbladet side 12-13: Trump har ingen unison støtte fra sine egne

Dagbladet kommentar side 13: Morten Strand: Trump, fra utropstegn til spørsmålstegn

DN kommentar side 21: Sverre Strandhagen: Nye russiske våpen skaper frykt i nord

Dagsavisen side 14-15: Jan Egeland om Jemen: Største sultkatastrofe siden Etiopia på 80-tallet

Vårt Land leder: Tung vei ut av afghansk hengemyr (edited)

