Dette skriver avisene om norsk politikk

Full oversikt på ett minutt: Dette skriver mediene om norsk politikk tirsdag 23. februar

Aftenposten leder: Stortinget er for raust med store bedrifter

Aftenposten side 19: Giske-varsler aktuell som ny varaordfører i Oslo

VG leder: Nedleggelse av Sametinget vil bli oppfattet som et tilbaketog til førkrigstidens fornorskningspolitikk

VG side 17: Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) vil kutte sin egen lønn med 500.000 kroner - og også kutte lønna til andre toppolitikere

VG debatt side 29: Advokat Olav Lægreid: Kafkaprosessen på Tøyen

VG debatt side 29: Erlend Wiborg Frp: Sylvi Listhaug er rett kvinne for Frp

NTB/Klassekampen: Oslos varaordfører ber Ap «forvalte Thorvald Stoltenbergs arv»

NTB/Klassekampen: Ap vil avvise regjeringens tvungne lønnsnemnd i omsorgsstreiken

Dagbladet leder: Ren populisme (om Listhaugs angrep på koronastøtten til kulturlivet)

Dagbladet: Rødt-leder Moxnes: - Man må nesten være statsråd fra Venstre for å synes at det er en god ide at statens krisepakker betaler boligbaroner for å la leiligheter stå tomme

Dagbladet leder: Nettavisen siterte Sp-leder Vedum med et sitat hentet fra NRK Satiriks

Dagbladet side 10-11: Over 1400 selskaper har fått lønnskompensasjon til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet

Dagbladet innlegg side 35: Rådgivere i Dinamo Robert Kippe og Arne Andreas Opheim: - Politikere, stå sammen nå! (dersom håndteringen av pandemien blir valgkamp svekkes både bekjempelsen av viruset og tilliten til myndighetene)

Dagbladet kronikk side 36-37: Sykepleierforbundet/UNIO/Utdanningsforbundet/Forskerforbundet: - Ensidig moderasjon er uaktuelt (lønnsoppgjøret)

Dagens Næringsliv leder: Ønsker Støre å lede en bremsekloss-regjering eller vil han rygge Norge inn i fremtiden med Vedum som kartleser?

Dagens Næringsliv kommentar side 2: Bård Bjerkholdt: Rusreformen er et interessant eksperiment med norsk ungdom. Det er ikke sikkert det vil gå bra

Dagens Næringsliv meninger: Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum: Landet som ble for lite (uten innvandring stopper Norge)

Dagens Næringsliv kommentar side 14-15: Anita Hoemsnes: «I lomma på Silje» burde bytte navn til «I lomma på DNB»

Dagens Næringsliv innlegg side 28: Professor ved UIO Inger B. Ørstavik: Markedet sikrer ikke demokrati og folkehelse

Finansavisen leder: Hegnar: Arild Hermstad og MDG har forlatt virkeligheten

Finansavisen side 20: Høyres finanspolitiske talsmann Mudassar Kapur: - 3% er en god rettesnor (for handlingsregelen)

Finansavisen debatt side 30: Kjersti Kinderås/Knut Skinnes: - CO2-avgiften kan bli Norges fremste konkurransefortrinn

Dagsavisen kronikk side 6: Postdoktor ved OsloMet Marit Lensjø: Nå må regjeringen våkne opp før fagarbeideren forsvinner for godt

Dagsavisen side 8-9: Vil ha frisoner for omsetning av narkotika i Oslo

Dagsavisen kommentar side 19: Kjell Werner: Frp viser sitt sanne ansikt (partiet vil stramme inn på koronastøtten til kulturlivet)

Dagsavisen innlegg side 29: Ingjerd Schau (H): Sps uforståelige eurofobi

Klassekampen oppslag: Stordalen har fått 50502 kroner i koronastøtte per ansatt. Resten har fått 6941 kroner

Klassekampen side 4-5: Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam ber Ap sikre rusreformen

Klassekampen side 6-7: Ap mener regjeringen grep inn mot streik i omsorgsbedrifter på feil grunnlag - for første gang kan Stortinget komme til å blokkere et forslag om tvungen lønnsnemd

Nationen oppslag: Dette er stridssakene i en Ap/Sp-regjering: Lensmannskontor, lokalsykehus, Forsvaret, CO2-avgift og EØS-avtalen

Nationen kommentar side 3: Anne Ekornholmen: Har Vedum knekt Frp-koden eller Ap-koden?

Vårt Land oppslag: Vil forstå klimaskepsisen i pinsebevegelsen

Vårt Land debatt side 17: Usman Asif: Hvorfor tier muslimske ledere om Kina?

Utenrikspolitikk:

NTB: Trusselen fra militante islamister øker i Sahel-regionen

NTB: Erna Solberg venter klimamotstand i Sikkerhetsrådet

NTB: USA innfører flere sanksjoner mot juntaen i Myanmar

NTB: Fauci: Politisk splittelse har ført til mange koronadødsfall

NTB: Den greske regjeringen i hardt vær etter sjokkerende metoo-pågripelse

Dagsavisen side 14.15: Et «vaksinediplomati» sprer seg i Midtøsten

Dagsavisen analyse side 16-17: Torbjørn Færøvik: Europas vanskelige spagat (forholdet til Kina) (edited)

