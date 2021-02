Dette skriver mediene om norsk politikk fredag 19. februar

Oversikt på ett minutt: Dette skriver avisene om norsk politikk fredag 19. februar

NRK: Sp vil ha lavere strømavgift i vintermånedene

NRK kommentar: Magnus Takvam. Det overraskende med Siv Jensens avgang er at hun ikke gikk av tidligere

NRK: Per Sandberg: - Vi får se et mer nasjonalistisk Frp

TV 2 kommentar: Aslak M. Eriksrud: Et klokt valg for både Siv og Frp

TV 2: Professor ut mot mutasjonshysteri

Aftenposten leder: Ikke åpne Oslo nå

Aftenposten kommentar side 3: Andreas Slettholm: Rusreformen: Sjelden har en manns selvransakelse vært viktigere

Aftenposten kommentar side 9: Kjetil B. Alstadheim: Hun klarte å gjøre partiet stuereint - nå vil Siv Jensen heller dressere en hund

Aftenposten kommentar side 18-19: Kjetil B. Alstadheim: Etter sentralbanksjefens kalddusj: Har Erna Solberg vært for raus? Nå er svaret enda klarere.

Aftenposten debatt side 27: President i NIF Berit Kjøll: Norsk idrett er ikke rasistisk

Aftenposten kommentar side 35: Førsteamanuensis ved NMBU Erling Dokk Holm: Nei, Oslo behøver ikke slankes

VG leder: Ernas maktarroganse

VG side 6-7: - Jeg er Frp-Siv, men jeg vil være mer tante Siv

VG kommentar side 8: Hans Petter Sjøli: Siv-sjokket: Sylvi kommer, Sylvi går. Tiden vil vise om det er et fremskritt for partiet

VG Debatt side 37: Tidligere tolldirektør Bjørn Røse: Avkriminalisering vil resultere i økt narkotikabruk

Dagbladet leder: Godt av Raja (ja til nytt midlertidig teaterbygg)

Dagbladet side 4: Siv trekker seg, peker på Sylvi

Dagbladet side 12: Vaksinegeneral Bukholm: Funnet som kan endre strategien

Dagbladet innlegg side 32: Dagfinn Hessen Paust/Andreas Wahl Blomkvist/Synne Bernhardt: Rusreformen: Driver vi dem til selvmord?

Dagbladet innlegg side 32: Sandra Borch/Geir Pollestad: Kystranet må stoppes

Dagens Næringsliv oppslag: 11 av 20 advokatfirmaer permitterte i gullåret - sendte regningen til skattebetalerne

Dagens Næringsliv leder: Useriøst forslag om strømpriskutt fra Frp

Dagens Næringsliv kronikk side 4: Professor ved UIO Karen Helene Ulltveit-Moe: Forholdsmessige koronastrategier

Dagens Næringsliv kommentar side 9: Frithjof Jacobsen: Advokatregningen ingen har bedt om

Dagens Næringsliv side 12-13: Sentralbanksjef Olsen bekymret over at ledigheten vil bite seg fast på et høyt nivå

Dagens Næringsliv kommentar side 14: Bård Bjerkholdt: Om bare ti år kan over halvparten av Oljefondet være borte

Finansavisen leder: Hegnar: Grineklubben (TV 2-nyhetene)

Finansavisen side 38-39: Sentralbanksjefen: Vil at politikerne bruker 100 milliarder kroner mindre i normalår

Finansavisen baksiden: Debatten er død - vi er alle fortsatt nordmenn

Dagsavisen side 3: Raymond Johansen bekymret over økt smitte når oslofolk kommer tilbake fra vinterferie

Dagsavisen leder: Politikerne bør ta hintet fra sentralbanksjefen

Dagsavisen innlegg side 6: Formann i Trondheim FpU Bendik Sæther Wessel: Enhetsskolen er det stikk motsatte av å være sosialt utjevnende

Dagsavisen side 8: Carl I. Hagen tror lederskiftet vil gi partiet en ny giv

Dagsavisen side 8: Arne Strand om lederskiftet: - Vil trolig dra partiet mer mot det ekstreme høyre

Dagsavisen side 14-15: Nordmenn med kjæreste i utlandet har fått nok - krever at regjeringen endrer reglene

Dagsavisen debatt side 40: Foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Gro Lillebø: Nå ser vi det tydelig - frontfagramma i 2020 var et spill for galleriet. Sykepleierne føler seg lurt

Klassekampen innlegg side 2: Gruppeleder for Rødt i Stavanger Mímir Kristjánsson: Høyresidas største løgn er at vi ikke har råd til framtida

Klassekampen side 4-5: Sp-nestleder Ola Borten Moe ut mot Ernas klimaplan - tror regjeringens klimatiltak vil gi høyere strømpriser

Klassekampen side 7: Rønsen på fredag: Norge er ikke skikka til å dele ut Nobels fredspris

Klassekampen side 10-11: Drakamp i finanskomiteen om liberalisering av verdipapirregler for banksektoren: Frykter gjeldsbombe

Klassekampen innlegg side 16: Miljøpolitisk talsperson i Oslo Ap Andreas Halse: Livsviktig rusreform

Klassekampen side 16-17: Sosialarbeider i Oslo Miriam Mardan: Fattigdomsparadokset: Hvordan skal vi klare å forhindre barnefattigdom når vi gir totalt blaffen i de voksne fattige

Nationen leder: Ungdom på bygda trenger bedre kollektivtilbud

Nationen kommentar side 3: Eva Nordlund: Finanstilsynet lammer boligbyggingen i distriktene med urimelige kapitalkrav til lokalbankene

Nationen innlegg side 28: Leder Naturvernforbundet i Oppland Heidi Kristoffersen / Generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark: Nå må Knut Arild Hareide stanse de ville planene om veiutbygging

Vårt Land leder: Ingen kristen innvandringsfrykt

Vårt Land kommentar side 2-3: Arne Borge: Mødre bør slippe å føde alene

Vårt Land side 10-11: Kritiserer myndighetene for å ignorere folks åndelige behov

NTB/Helgelendingen/Klassekampen: Rødt ber statsråden stanse utvidet vindkraft-frist i Nordland

NTB: Britisk studie: Åpne skoler for de minste er ikke en stor smittekilde

NTB: Lønnsfest i finansbransjen ti år på rad – frontfagene bekymret

Utenrikspolitikk

VG kommentar side 3: Per Olav Ødegård: Israel/Netanyahu: Vaksinert mot nederlag

NTB/Dagens Næringsliv: EU slår tilbake i torskekrangel: Mener Norge bryter Svalbard-traktaten

Dagbladet kommentar side 3: Morten Strand: Sprengstoffet vi sitter på: Verden er i en ganske skjør tilstand når det kommer til vår sikkerhet

Dagens Næringsliv kommentar side 3: Kjetil Wiedswang: Kriser gir EU mer makt. Koronakrisen blir ikke noe unntak

Dagens Næringsliv side 24-25: Norge i full klinsj med EU om fiskekvoter ved Svalbard

Dagsavisen side 18-19: Smittsom mutant dominerer i Sør-Afrika, men smittetallene stuper: - Kan være i ferd med å oppnå flokkimmunitet

Klassekampen leder: I kampen mot Google og Facebook knesetter Australia et avgjørende prinsipp for alle stater: Samfunnsutviklingen skal styres av demokratiske beslutninger - ikke i styrerommene i store selskaper

Klassekampen side 12-13: Demonstranter i Myanmar retter sinnet mot Kina

Klassekampen side 14: Macrons mccarthysime: I Frankrike tiltar jakta på «islam-venstre»

NTB/Reuters: Canada vil følge Australias Facebook-krav

NTB: Ted Cruz beklager å ha forlatt Texas-uvær og dratt til Mexico

Aftenposten side 19: Nato klarer ikke å bli enige om Afghanistan

Vårt Land side 14-15: Dette er Norges rolle i Sikkerhetsrådet (edited)

NTB: Johnson vil ha fortgang i vaksineutvikling

