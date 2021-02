Dette skriver mediene om norsk politikk mandag 22. februar

Full oversikt på ett minutt: Dette skriver avisene om politikk mandag.

NRK Nyhetsmorgen 06.30: Frp ber regjeringen om å følge FN og ta skog inn i klimaregnskapet

NRK Nyhetsmorgen 06.30: Cicero-forsker mener regjeringen overdriver klimaeffekten av redusert norsk oljeproduksjon i Perspektivmeldingen

Aftenposten kommentar side 22-23: Therese Sollien: Listhaug som ny Frp-leder: Reaganomics må vente. Først blir det velferd, diesel og hardere straff

Aftenposten kronikk side 28-29: Lege Lena Einhorn: Vaksine alene kan ikke bekjempe pandemien

Aftenposten debatt side 30: Tøyenbeboere og styremedlemmer i beboerforeningen Tøyeninitiativet: Noe er galt på Tøyen. Jamal-familien er ikke alene

VG: Heftig strid om oljepenger: Listhaug vil bruke mer Sanner lover å kjempe mot

VG leder: Facebooks brøler - nå gjør resten av verden som Australia

VG kommentar side 2-3: Shazia Majid: Vaksinering: De rike er ikke trygge for de fattige er trygge

Dagbladet leder: Vaksinering: Det blir ingen trygghet for vaksinene når hele verden sbefolkning

Dagbladet side 10: Raymond Johansen tror ikke det blir barnetog 17. mai

Dagbladet side 12-13: Jonas Gahr Støre om politisering av 22. juli og om Ap og AUFs frykt for beskyldninger om å dra «22. juli-kortet»

Dagbladet innlegg side 29: Politibetjent og jurist Øystein Knudsen: Politivideo: Ved enkel redigering kan man få enhver lovlig tjenestehandling til å se lovstridig ut og dermed svekke folks tillit til politiet

Dagens Næringsliv leder: Frp-vingling: Sylvi Listhaug bør avklare om Frp vil støtte en borgerlig regjering eller ikke (dersom det blir borgerlig flertall)

Dagens Næringsliv kommentar side 2: Listhaug vil gjøre Frp mer likt sine søsterpartier i Danmark og Sverige. Det er ingen suksessoppskrift.

Dagens Næringsliv innlegg side 3: HR-leder Stina Hofgaard Røsjø: Er det greit å gå på skitur i arbeidstiden?

Dagens Næringsliv side 10-11: Ap og SV reagerer på store advokatfirmaers utbytte- og permitteringspraksis etter å ha mottatt koronastøtte - arbeidsministeren må svare i Stortinget

Dagens Næringsliv side 12-13: Stortinget overkjører regjeringen - krever garantiordning for pakkereiseselskaper

Dagens Næringsliv innlegg side 28: Jan Tore Sanner: Det viktigste er at folk jobber

Finansavisen debatt side 24-25: Adm. dir IKT Norge Øyvind Husby: Cybersikkerhet må settes på dagsorden foran stortingsvalget i høst

Dagsavisen leder: Koronaprofitørene

Dagsavisen kommentar side 4-5: Nestleder i Agenda Sigrun Aasland: Hvordan kan vi motivere folk til å stå lengre i jobb?

Dagsavisen kommentar side 5: Helge Simonnes: Krigeren: Må Sylvi Listhaug henge korset rundt halsen igjen?

Dagsavisen side 18-19: Norges største kulturorganisasjoner kritiserer Abid Raja

Dagsavisen innlegg side 28-29: Bydelspolitiker for SV i Gamle Oslo Stian Amadeus Antonsen: Vi trenger en transformasjon av boligpolitikken

Klassekampen leder: Norsk kulturliv i fare for å lide samme skjebne som dinosaurene

Klassekampen side 4-5: Over halvparten slipper karantene tross stengte grenser

Klassekampen side 6-7: Bydelsoverlege i Alna Bushra Isaq vil prioritere store barnefamilier når ny vaksinestrategi rulles frem. Støtters av forskning.

Klassekampen kronikk side 18-19: Nestleder i Rødt Marie Sneve Martinusen: Det trengs en ny retning i klimapolitikken - slik at vi slipper å velge mellom industridød eller naturdød

Nationen side 6: Solvik-Olsen: Pelsdyrsaken er en av Frps største feil

Nationen side 6: Rødt ønsker Frp velkommen etter med fergeprisene

Nationen side 11: Lønnsfest i finansbransjen 10 år på rad - frontfagene bekymret

Nationen kommentar side 15: Politisk redaktør Anne Ekornholmen: Tirsdag tok Per Olaf Lundteigen på seg rollen som Senterpartiets egen pr-rådgiver og snakket til den grønneste grasrota

Vårt Land side 7: Frp og SV samstemt i kritikk av asyl-forslag

Vårt Land debatt side 14-15: Rusreformen kan bli absurd

Les også:

Gunnar Stavrum: Sylvi Listhaug trenger ikke å bli likt av andre enn Fremskrittspartiets velgere

Erik Stephansen: Født fri: Nå er det opp til departementet å få hull på verkebyllen i Ernst & Young-saken

Utenrikspolitikk

Dagbladet side 11: - Trump vil ha hevn

Dagens Næringsliv kommentar side 21: Sverre Strandhagen: Biden droppet den vanskelige samtalen

Aftenposten oppslag: Trump-velgere håper Biden kan forene nasjonen

Klassekampen side 14-15: Tysk ekspert om Merkels Kina-linje: Verden må løse problemene uten oss, slik at vi kan selge biler

Nationen side 7: Europeiske bønder hardt ut mot handelsavtalen

NTB/AFP: Null koronasmitte i Europa – en mulighet eller en ønskedrøm?

Reklame Her er årets beste påskeegg