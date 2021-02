Disse politiske sakene dominerer onsdag i norske medier.

Norsk rikspolitikk

NRK Nyhetsmorgen 07.00: Regjeringen dropper forslag om portforbud i Norge

VG leder: Nå er regjeringens jobb nr. 1 å få unge i jobb

VG side 4: Vedum vil gi folket gratis ferge, men bare i distriktene

VG side 11: Stortinget ved justiskomiteen redder Utrykningspolitiet fra nedleggelse

VG side 16: Ap krever halvering av landets fergepriser nå - og staten bør ta regningen

Dagbladet leder: Bilferjer bør bli billigere - ferjer er en integrert del av veinettet og ferjeprisene er derfor en politisk sak

Dagbladet side 4-5: Regjeringen vraker ringtiltakene - åpner for skjenking

Dagbladet kommentar side 9: Geir Ramnefjell: - BA-redaktørens kritikk av Aps Espen Barth Eide er ikke bare stygg, den er også helt forbløffende hul

Dagbladet side 12-13: Sylvi Listhaug (Frp) ber regjeringen sørge for at alvorlig syke mennesker får rett til å prøve nye medisiner

Dagbladet side 26-27: Disse fikk mest koronastøtte i kultursektoren

Dagbladet innlegg side 29: Samfunnsøkonom i Manifest Jonas Algers: - Norge bør lære av Kina i det grønne skfitet

Dagbladet innlegg side 29: Forsvarsminister Frank Bakke: - Utplasseringen av amerikanske bombefly på Ørlandet bryter ikke med norsk basepolitikk

Dagbladet kronikk side 30-31: Jonas Gahr Støre/Espen Barth Eide/Ina Libak/Are Tomasgard: - Noen frykter at skjerpede klimamål for hele økonomien turer arbeidsplasser. Det er stikk motsatt

Dagens Næringsliv leder: Tull med tall om fjorårets lønnsvekst

Dagnes Næringsliv kommentar side 3: Janne Haaland Matlary: Pandemihåndtering: - Norge (og resten av verden) bør lære av Israel

Finansavisen leder: Hegnar: Pudler er ikke farlige selv om de knurrer (om lønnsoppgjøret)

Finansavisen side 22: Konsulentselskapet Kearney: - Å subsidiere hydrogen er dårlig industripolitikk

Finansavisen innlegg side 26: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik: LO vil sikre, ikke styrke kjøpekraften

Finansavisen innlegg side 32: Cafe-eier Petter Kjendlie: - Støtteordningene uteblir fremdeles for noen

Finansavisen innlegg side 33: Talsperson i Oslo Høyre Nicolai Øyen Langfeldt: - Vi unge liker ikke næringslivet

Finansavisen kommentar side 35: Thomas Hilmersen: - Norge tjener rått på å ikke være med i dugnaden

Finansavisen baksiden: Statsråd Nikolai Astrup med årets første selvmål i lønnskampen

NTB/Aftenposten: Færre er positive til tros- og livssynssamfunn

Dagsavisen leder: Utkastelsessaken på Tøyen vise hvor skakkjørt boligmarkedet i Oslo er

Dagsavisen kommentar side 4-5: Jo Moen Bredeveien: - Makan, Sp går jo etter Frp-velgere!

Dagsavisen kommentar side 11: Are Strand: - Det har gått prestisje i vaksinepolitikken

Dagsavisen innlegg side 28: Pensjonist Rolf Berntsen: - Våte drømmer i Frp og Høyre

Dagsavisen innlegg side 29: Styreleder i Buskerud elbilforening Arnt-Einar Litsheim: - Økte avgifter for elbil, ikke hybrid, bensin og diesel

Klassekampen oppslag: Viken fylke vedtar Israel-boikott

Klassekampen forsidehenvisning: Fikk 28 millioner i koronastøtte - avlyste 35 av 37 ganger

Klassekampen leder: Bjørgulv Braanen: - Skjer dette kan Sps seiersgang stoppe opp

Klassekampen side 6-7: LO ber om pensjonsløft før valget (vil ha flere inn i AFP-ordningen)

Klassekampen side 10-11: Koronastøtten er for generøs, mener samfunnsøkonom Kjetil Storesletten

Klassekampen kronikk side 20-21: Leieboerforeningen Mari Løken: - Når kommunale boliger er et knapphetsgode får vi et uverdig kappløp mot bunnen

Nationen side 8-9: Her går klimakampen mellom Sp og Ap

Nationen kronikk side 18: 2. nestleder i Sp Anne Beathe Tvinnereim: Dette er Senterpartiets klimavirkemidler

Vårt Land oppslag: Tungt asylopprør i Venstre

Vårt Land side 8: Venstre Vestland: Skrot Utlendingsnemda

Utenrikspolitikk

VG kommentar side 3: Per Olav Ødegård: Biden har dårlig tid, og han må treffe på første forsøk

Dagbladet kommentar side 3: Einar Hagvaag: Catalonias situasjon uavklart etter et valg som savner sidestykke i landsdelens historie

Dagens Næringsliv kommentar side 2: Torsdag starter EUs milliardoppgjør etter pandemien: - Hvem skal ut?

Dagsavisen kommentar side 15: Kjell Werner: - Nato-Jens tar ladegrep

Dagsavisen side 16-17: Slik vil EU få en slutt på ulovlig migrasjon til Europa

Klassekampen side 14-15: Israel hindrer etterforskning av krigsforbrytelser på palestinsk grunn, sier ekspert

Vårt Land kommentar side 2: Geir Ove Fonn: Biden står overfor en tung og kronglete vei ut av «mørkets årstid» (edited)

