Dette spørsmålet fikk alle til å le

Nettavisen stilte følgende spørsmål til helseminister Bent Høie (H) under regjeringens pressekonferanse tirsdag:

«Hvordan skal 20-åringene, på full fart inn i voksenlivet, som er på fester som nå kalles «hensynsløse», men som før var «vanlige fester», vite hva som er lov, for eksempel: Hvor forelsket må de være før de kan fravike en-meters-regelen?»

Dette spørsmålet fikk Høie og salen til å le, før han svarte:

- Når det gjelder forelskelse tenker jeg at hvis de er så forelsket at dette er den ene jeg skal satse på - gjennom hele pandemien - er det helt greit å droppe en-meters-regelen, svarer Høie - og legger til et viktig «men» ...

