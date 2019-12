Dette togbildet av Greta skaper kaos

Dette togbildet som Greta Thunberg la ut på Facebook i helgen skaper kaos og misforståelser.

NEW YORK (Nettavisen): På bildet som den 16 år gamle klimaaktivisten la ut på Facebook i helgen, skriver Greta Thunberg følgende:

- Jeg reiser på overfylte tog gjennom Tyskland. Og jeg er endelig på vei hjem!

På selve bildet kan man se Greta Thunberg som sitter på gulvet på et overfylt tog, med fullt av bagasje ved siden av seg.

Kort tid etter at bildet ble lagt ut, ble det likt og delt i stor fart, og det er i dag nesten 130.000 likes og over 11.000 kommentarer på saken på Facebook.

Også på Twitter pågår debatten fortsatt for fullt:

Det har også kommet frem kritikk for at Greta ble nødt til å sitte på gulvet, og bildet har også skapt en debatt om hvordan togsituasjonen er i Tyskland.

Ifølge svenske DN.se gikk også Süddeutsche Zeitung ut og og syrlig kommenterte at det er enklere å ta seg over Atlanteren med en seilbåt enn det er å ta toget gjennom Tyskland.

Deutsche Bahn slo tilbake

Den tyske togdebatten førte også til at de tyske statsbanene, Deutsche Bahn, gikk ut og beklaget at togene var overfylte og at de jobbet med saken:

Senere i helgen korrigerte de derimot litt på sitt syn på saken, fordi de fant ut at Greta Thunberg likevel hadde fått plass på første klasse på et av togene.

- Det hadde vært hyggelig om du også hadde fortalt hvor vennlig og kompetent du ble tatt hånd om av vårt personale på din sitteplass på første klasse, skriver de på Twitter.

Greta kritiseres av tysk familieminister

På mandag er den tyske familieministeren, Franziska Giffey (41), også ute i Tysklands største avis, Bild, og kritiserer Greta Thunberg for bare å ha fortalt deler av historien og at hun faktisk satt på første klasse på deler av turen.

Men det er ikke bare i Europa at saken skaper debatt. New York Post slår også saken stort opp, og slår med stor overskrift opp at «Den tyske jernbanen hevder at Greta Thunberg lyver om å ha sittet på første klasse».

Svenske DN hadde en reporter på toget

Det totale togkaoset og usikkerheten rundt hva som egentlig skjedde på turen, har gjort at svenske Dagens Nyheter på mandag går ut med en detaljert sak om hva som skjedde på togturen. De hadde nemlig en reporter med på turen som fulgte Greta hele veien.

Både DN.se og Greta på Twitter, melder at Greta Thunberg fikk plass på første klasse på et tog etter at de var kommet til Göttingen, men at hun forut for dette hadde sittet på gulvet på to forskjellige tog.

Greta versjon bekreftes av reporteren fra DN.se, Alexandra Urisman Otto som satt på toget med Greta.

- Jeg var med på toget fra Basel, som ble tatt ut av trafikk i Offenburg. Derfra reise vil først til Frankfurt på et tog og deretter til Hamburg på et annet. På det første toget satt både Greta Thunberg og jeg på gulvet, sier Alexandra Urisman Otto til egen avis.

- Flere andre satt i den samme korridoren. på det andre toget var det også veldig mye folk og mange sto i gangene eller satt på gulvet, sier hun.

De har også lagt ut en video av Greta mens hun sitter på gulvet.

Greta: - Overfylte tog er bare et bra tegn

Så betent har debatten vært rundt togturen at Greta Thunberg selv måtte ut på Twitter kommentere hvorfor hun har måttet sittet på gulvet - og hvor lite hun tok seg nær av det.

- Vårt tog fra Basel ble tatt ut av trafikk. Derfor satt vi på gulvet på to forskjellige tog. Etter Göttingen fikk jeg et sete. Dette er ikke noe problem selvfølgelig og det har jeg aldri sagt at det var. Overfylte tog er bare et bra tegn fordi det betyr at etterspørselen for togreiser er stor! skriver Greta på Twitter.

Vy: - 26 800 ekstra togseter

Julen er også travel for togtrafikken i Norge og Vy opplyser til Nettavisen at de i forbindelse med julen har satt opp over 26 800 ekstra togseter.

- Mange liker å reise med toget hjem til jul. Vy setter inn over 26 800 ekstra togseter og 5200 flere busseter, slik at du har gode muligheter til å komme hjem til jul på en miljøvennlig måte. Togene er ofte utsolgt i jula, men det er plassreservasjon på regiontogene. Det lønner seg å sjekke flere dager og avganger for å finne de beste plassene og prisene, opplyser kommunikasjonssjef Nina Schagei Vy til Nettavisen.