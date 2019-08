Dette vet vi om drapssiktede Philip Manshaus

Har millionformue og skal tidligere være ustraffet.

OSLO (Nettavisen): Lørdag ble en 21 år gamle Philip Manshaus fra Bærum siktet for drapsforsøk etter at det ifølge vitner skal ha blitt avfyrt skudd inne i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

Én person ble skadd under angrepet, men ikke drept. Politiet opplyste søndag formiddag at angrepet nå etterforskes som forsøk på terror.

Da politiet skulle utføre ransaking i boligens hans fant de også en død kvinne. Mannen er siktet for drap av det politiet sier er en ung kvinne. Hun er også familiemedlem.

Fakta Skyteepisoden ved Al-Noor Islamic Centre i Bærum ↓ * Lørdag ettermiddag klokken 16.07 meldte politiet om skyting på Al-Noor Islamic Centre i Bærum. * Personen som ringte inn, snakket veldig dårlig norsk, og politiet oppfattet ikke først trusselnivået som veldig høyt. * Da politiet ankom moskeen, fikk de kontroll på én gjerningsmann. Mannen – en ung norsk statsborger i tidlig 20-årene – ble pågrepet med hjelp fra personer tilknyttet moskeen. Gjerningsmannen ble lettere skadd i hendelsen. Han er siktet for drapsforsøk for hendelsen. * En mann som tilhørte moskeen, ble sendt til sykehus med lettere skader. * To våpen ble funnet inne i moskeen, men det er foreløpig ikke bekreftet hva slags våpen det er snakk om. * Politiet etterforsker foreløpig ikke saken som en terrorhandling. De sier trusselbildet er uendret. * Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til en adresse på Eiksmarka i Bærum. Der fant de en ung kvinne død. Dødsfallet ses i sammenheng med hendelsen ved moskeen tidligere på dagen. * Mannen i tidlig 20-årene er siktet for drap på kvinnen, som han ifølge politiet har en familiær relasjon til. * Politiet uttalte på en pressekonferanse tidligere lørdag kveld at de hadde funnet flere innlegg fra gjerningsmannen på internett, og at dette vil bli undersøkt videre. De har ennå ikke oversikt over gjerningsmannens motiv. * Den siktede har hatt tilhold i boligen der kvinnen ble funnet død. * Politidirektoratet har gitt i oppdrag til politidistriktene i Norge å iverksatte trygghetsskapende og forebyggende tiltak i tilknytning til feiringen av eid søndag. (Kilder: NRK, VG, Dagbladet, Aftenposten, Politiet)

Ifølge vitner var det skyting på Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag. Politiet kunne lørdag kveld ikke bekrefte om det ble løsnet skudd i moskeen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

65-åring stoppet drapssiktet

Politiet fikk meldingen om moskéangrepet klokken 16.07, og gjerningsmannen ble overmannet av tre medlemmer av moskeen, deriblant en mann på 65 år. 21-åringen ble anholdt av de tre mennene, og etter hvert pågrepet av politiet.

Etter det Nettavisen får opplyst er den drapssiktede mannen tidligere ustraffet. Dette bekrefter også Skjold i Oslo-politiet.

Ifølge folkeregisteret har Manshaus bodd i Bærum hele livet, og er norsk statsborger.

I eiendomsregisteret går det frem at han eier boligen sammen med et annet familiemedlem. Den drapssiktede mannen er også formuende. Ifølge ferske skattetall for 2018, hadde mannen en formue på tre millioner kroner. Formuen var omtrent det samme i 2017.

Det er usikkert om formuen bare består i verdien på boligen han eier halvparten av. De tre siste årene har han ikke hatt noe særlig inntekt. 2018-tallene viser null i skattbar inntekt.

Ifølge TV 2 skal en mann med drapssiktedes navn ha postet en melding på et nettforum der han hyllet New Zealand-terroristen som tidligere i år drepte 49 personer i masseskytingene ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch. Innlegget skal ha blitt lagt ut 2 timer før mannen gikk til angrep.

– Det har vært gøy. Valhall venter, heter det i meldingen, ifølge TV 2.

VG skrev også at et bilde han skal ha lagt ut hyller mannen som skal ha drept én og skadet tre i et angrep i en synagoge i San Diego, og Patrick Crusius, som er mistenkt for å ha skutt 22 mennesker i El Paso tidligere denne måneden.

- Det er min tur, jeg ble valgt av "Sankt Tarrant" (Brenton Tarrant, som utførte New Zealand-terroren, red. anm.). Vi kan ikke dette fortsette, skrev en person som brukte samme navn som 21-åringen på Facebook lørdag.

Seksjonssjef ved Oslo Politidistrikt Rune Skjold under en pressebrief etter en skyteepisode ved Al-Noor Islamic Center moskéen i Bærum. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Titalls bilder postet i sosiale medier

Det som muligens er den drapssiktede 21-åringen, oppfordret også til rasekrig. Facebook-profilen med Manshaus profil ble fjernet lørdag kveld.

Politiet fortalte på en pressekonferanse sent lørdag kveld at de kjente til siktede fra tidligere, men de ville ikke utdype hvordan.

Det er ikke klart om 21-åringen tilhører et bestemt miljø, men Oslo-politiet har tett kontakt og dialog med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vedrørende dette.

- Vi har hatt noe kontakt med ham, men ikke veldig god kjennskap til ham fra tidligere. Den kunnskapen vi har om ham er den som er ute på nettet, så vil videre etterforskning vise hvilke knytning han har til visse miljøer, eller ikke, sa Skjold til Nettavisen sent lørdag kveld.

- Vi har et nært samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i denne saken. Vi har tett dialog med tanke på kunnskaper om miljøer, nettsamfunn og ulike personer.

Forstander i moskeen som ble angrepet ga opplysninger som langt på vei vitner om at moskéangrepet var en planlagt handling.

– Et av våre medlemmer har blitt skutt av en hvit mann med hjelm og uniform, sa forstander Irfan Mushtaq til Budstikka.

– En person utkledd i uniform med to hagle-lignende pistoler kom inn i moskeen. Han begynte å skyte rundt, men heldigvis klarte et av våre medlemmer å overmanne skytteren, sa Mushtaq til Aftenposten.

Dagen før moské-angrepet skal det han blitt lagt ut flere titalls bilder på en plattform på sosiale medier, som angivelig er bilder av den drapssiktede mannen fra han var baby til nyere tid som voksen.

Det er uklart hva som er formålet med denne bildedelingen, og det går ikke frem nøyaktig hvem som har publisert bildene.

Sikkerhetstiltak under muslimsk høytid

I en pressemelding opplyste Oslo-politiet natt til søndag at de ville forsøke å gjennomføre avhør av mannen. Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med hans forsvarer Audun Beckstrøm.

Det er trolig at han blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag. Politiet kan holde personer på glattcelle i 48 timer, men totalt 72 timer, dersom det siste døgnet er i et vanlig fengsel.

Etter dette må de løslate mistenkte, dersom de ikke får rettens godkjennelse til å holde dem varetektsfengslet.

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden eid.

Politidirektoratet skriver i en pressemelding natt til søndag at det foreligger ingen konkrete trusler, og det er ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud.

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet Knut Smedsrud (t.v.) og Jan Eirik Thomassen. Bildet er fra en tidligere anledning. Thomassen deltok under Oslo-politiets pressekonferanse sent lørdag kveld. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

I tillegg til at de iverksetter trygghetsskapende tiltak i forbindelse med eid, bevæpnes også alle politifolk i Oslo politidistrikt. Bevæpningen ble iverksatt lørdag kveld og varer fram til søndag formiddag. Politiet skal vurdere søndag om bevæpningen skal forlenges.

– Dette er for at alle som feirer skal være så trygge som mulig, sa politiinspektør Jan Eirik Thomassen på en pressekonferanse lørdag kveld i forbindelse med skyteepisoden på en moské i Bærum.

Også innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger, vil være bevæpnet, opplyser Politidirektoratet i pressemeldingen.

– Vi vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap, sier Smedsrud.

Thomassen i Oslo politidistrikt opplyser at de er kjent med at det er ventet å komme mange mennesker på de ulike arrangementene søndag, og at de er i dialog med ulike moskeer i politidistriktet i forbindelse med skyteepisoden lørdag.