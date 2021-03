- Dette viser hvor urettferdig politikken som Molde-ordføreren står for er

Molde-ordførerens forslag om å flytte vaksiner bort fra områder med mye smitte, møter liten forståelse.

Molde-ordfører Torgeir Dahl har fått massiv oppmerksomhet for sin slakt av Oslos håndtering av korona-pandemien.

På NRKs Politisk Kvarter mandag morgen ble Dahl utfordret på hva han ville ha gjort annerledes fremover hvis han styrte byen.

Vil endre prioriteringen innad i Oslo

- Så ville jeg har sørget for at hvis man mente at man skulle fordele vaksiner annerledes, slik jeg ser at særlig Raymond Johansen har gått ut med at Oslo burde ha mer fordi man ikke klarte å håndtere smitten, så ville jeg ha sett på om denne kunne fordeles annerledes i byen Oslo, slik at man fikk flere vaksiner der smittetrykket var størst, sa Molde-ordføreren.

Noe lignende sa han til NTB i helgen:

- Det som er interessant, er at Johansen faktisk ikke har gjort en slik skjevfordeling internt i Oslo mellom de ulike bydelene. Det hadde vært naturlig at han prioriterte bydelene med høyest smittetrykk, sier Dahl til NTB.

Dahl viser til ønsket om å gi flere vaksinedoser til områder med høy smitte, fremfor å fordele over hele landet.

Alle bydeler i Oslo har mer smitte enn resten av landet

Nettavisen har spurt FHI om hva en slik omprioritering ville bety:

- Kommunen kan innenfor hver prioriteringsgruppe flytte doser internt i kommunen. For Oslos vedkommende kunne det bety å flytte fra noen bydeler med lavere forekomst til andre bydeler med høyere forekomst. Det kan bidra noe til raskere beskyttelse av de eldre i de mest utsatte bydelene, men samtidig vil da vaksinekøen bevege seg saktere framover i andre bydeler. Disse bydelene vil jo da sitte igjen med færre doser per innbygger enn andre av landets kommuner, skriver FHI-overlege Preben Aavitsland i en e-post til Nettavisen.

I praksis ville Molde-ordførerens strategi medføre at vaksiner ble flyttet fra de mildest rammede bydelene som Ullern, Nordre Aker og Frogner, over til bydelene i Groruddalen som har et smittetrykk som er 2-3 ganger så høyt.

Utfordringen for Oslo er at alle byens bydeler har høyere smitte enn alle andre fylker i hele landet.

Den minst rammede bydelen Ullern har et høyere smittetrykk enn Kristiansand, som nå har innført kraftige tiltak.

Det betyr at en omprioritering av vaksiner innad i Oslo, vil ta bort vaksiner fra noen av landets hardest rammede områder - for å gi det til de absolutt hardest rammede områdene.

Molde får flere vaksiner enn de hardest rammede områdene

Helsebyråd Robert Steen reagerer på Dahls forslag:

– Det er interessant at Dahl mener det er fornuftig å fordele vaksiner skjevt innad i en annen kommune, men ikke vil skjevfordele på tvers av kommunene. Forskjellen er tross alt størst mellom kommunene, og ikke innad i kommunene, sier Steen til Nettavisen.

Han påpeker at vaksinen ikke fordeles så jevnt mellom kommunene som mange tror.

– Bydel Stovner er på størrelse med Molde by. I Molde er det satt over 3000 vaksiner, i Stovner bare 1800. Det viser hvor urettferdig politikken som Dahl står for er. I realiteten vil han altså at kommuner med lav smittefare og uten strenge tiltak skal prioriteres over de som har høyest smittefare og de strengeste tiltakene, sier Steen.

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande trakk frem det samme poenget på Facebook, med en sammenligning mellom Molde og bydel Gamle Oslo:

Vaksinene fordeles ikke etter folketall i kommunene, men etter folketall i risikogruppene. Dermed får Oslos forholdsvis unge befolkning en lavere andel vaksiner, sammenlignet med kommuner med mange eldre.

– Byrådet har vært tydelig på at vi vil vurdere skjevfordeling av vaksiner når de eldste innbyggerne i Oslo er vaksinert. Ulike modeller for skjevfordeling er under utredning. Men hovedproblemet nå er uansett tilgangen på vaksiner. Oslo kan vaksinere 110.000 innbyggere i uken, det skal ikke stå på oss.

Dahl sier han ikke har kommet med forslag

På spørsmål fra Nettavisen om hvilke problemer Dahl ønsker å løse ved å overføre vaksiner fra områdene med nest mest smitte, til de med mest smitte, avviser Dahl at han har foreslått dette:

- Jeg har ikke foreslått en ny fordeling av vaksinene i Oslo. Derimot har Raymond Johansen bedt om en fordeling basert på smittetrykket i den enkelte kommune. Dette er en modell som ikke FHI har anbefalt, men mitt poeng er at dersom Raymond mener noe med en slik fordelingsmodell, kunne han jo starte med en slik praktisering mellom bydelene i Oslo. Det kan byrådet selv bestemme. Men intensjonen fra Raymond Johansen er å få tildelt flere vaksiner på bekostning av landet for øvrig. Så langt har altså ikke FHI støttet en ny fordelingsmodell, sier Dahl.

