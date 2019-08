Din hjemmehjelp - ditt valg

Utfordringene for dagens eldre er at valgene og valgfriheten tar slutt når de blir pleietrengende.

Av Alice Aarebrodt, bystyrekandidat for Oslo Høyre

Hele livet er fullt av valg. Hvor skal jeg bo? Hva skal jeg bli? Skal jeg bytte jobb? Hvor skal jeg bo når knærne ikke lenger tåler trapper? Utfordringene for dagens eldre er at valgene og valgfriheten tar slutt når de blir pleietrengende.

I dag opplever dessverre mange pasienter i hjemmesykepleien at det er lite kontinuitet i teamet rundt dem, og at det til stadighet dukker opp nye ukjente mennesker i deres private hjem. For en del oppleves dette som utrygt, noe som er meget forståelig. Personlig hadde jeg ikke satt pris på at det til alle døgnets tider dukket opp mennesker jeg aldri har sett før, uansett hvor hjelpsomme og flinke de er.

Vi i Høyre ønsker å styrke de eldres valgfrihet når de kommer til den sårbare tiden mot slutten av deres liv.

Det bør være en selvfølge at voksne, selvstendige mennesker skal kunne påvirke hvem det er de slipper inn i sitt hjem, og ikke tvinge dem til å bli passive mottakere av tjenester.

En viktig samfunns-pilar

Hjemmesykepleien er en viktig pilar i eldreomsorgen, for dem som enda er friske nok til å bo hjemme, men trenger nødvendig oppfølging, medisiner og hjelp.

Utfordringen med hjemmeomsorgen er at den gir våre eldre lite eller ingen påvirkning på hvem det er de mottar tjenestene fra. Dette står i sterk motsetning til for eksempel ordningen med fritt sykehusvalg, som gir pasientene mulighet til å velge det sykehuset de selv ønsker å bli behandlet på.

Dette er noe vi må ta på alvor. Selvsagt vil det være nødvendig med et større team for å følge opp en pasient, men vår målsetning bør være at det er en størst mulig kontinuitet i hvem disse er. Derfor ønsker vi å styrke brukernes mulighet til å påvirke hvilke hjemmehjelpere/sykepleiere som kommer hjem til dem.

Større kontroll over eget liv

I tillegg til dette må vi styrke det frie brukervalget i hjemmetjenesten ved å informere om alternativene før vedtak fattes. Private og offentlige tilbydere av hjemmetjenester skal konkurrere på lik linje om å gi brukerne det beste tilbudet. På denne måten sikrer vi at de eldre vi kunne ta en større kontroll tilbake over livet sitt.

Jeg ønsker å gi bestemor mer valgfrihet i livets siste fase. Hun har et langt liv bak seg, hvor hun har tatt uendelige mengder store og små valg. Selvsagt skal ikke det opphøre om hun skulle trenge litt ekstra hjelp i hverdagen.