Åpningen av det 163. storting - se bilder og video

Kong Harald og Bård Hoksrud (Frp) sto for sesongåpning av Stortinget.

STORTINGET (Nettavisen, NTB): Etter en sommer preget av sprengvarme og tørke, peker regjeringen i trontalen på Parisavtalen som en nøkkel i arbeidet med å nå klimamålene, både globalt og lokalt.

– Parisavtalen er vårt viktigste internasjonale rammeverk. I desember vedtas kjøreregler for hvordan landene skal følge opp avtalen. Norge skal være pådriver, sa kong Harald da han leste trontalen under den høytidelige åpningen av det 163. Stortinget tirsdag ettermiddag.

– Sommeren 2018 kom med varmerekorder og tørke. Et mer ekstremt vær har blitt mer vanlig. Det er avgjørende at verden når sine klimamål. Norge skal oppfylle våre utslippsmål i samarbeid med EU, sa han.

Trontalen er ført i pennen av statsministeren, og skal redegjøre for regjeringens viktigste politiske mål for året som kommer, og bygger som oftest på regjeringsplattformen. Selv om regjeringen siden forrige trontale ble holdt er utvidet med Venstre, var det lite annet som minnet om nyheter i talen som ble lest tirsdag.

Kong Harald.

Statsminister Erna Solberg (H) varsler fortsatt stø kurs, som er staket ut i Jeløya-plattformen.

Åpningen av Stortinget skjer etter faste prosedyre som har vært nedfelt i grunnloven siden 1814. Trontalen er regjeringens programerklæring for det kommende år.

«Så snart Stortinget har konstituert seg, åpner kongen eller den han beskikker, dets forhandlinger med en tale der han underretter det om rikets tilstand og de forhold som han især ønsker å lede Stortingets oppmerksomhet mot. Ingen deliberasjon må finne sted i kongens nærvær», står det i paragraf 74

Det går som regel etter planen, men i 2015 hoppet kongen over en side i trontalen.

Året etter holdt han på å falle på vei ned den lille trappen etter sin tale.



Regjeringens sist ankomne, som i år er landbruksminister Bård Hoksrud (Frp), leser beretningen om rikets tilstand på nynorsk.

Kongelige, politikere og gjester under den høytidelige åpningen av Stortinget.

