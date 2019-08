Direkte: Bompengepartiet i strupen på Siv Jensen

Partilederne barker sammen i valgkampens første partilederdebatt.

ARENDAL (Nettavisen): Nå møtes alle partilederne til tv-duell i Arendal. Fire uker før valget, er dette regnet som Arendalukas høydepunkt. For første gang arrangeres debatten utendørs.

Et av de første temaene er bompenger, som har vært høyt på dagsorden den siste tiden. Bompengepartiets leder går rett i strupen på Frp-leder Siv Jensen.

- De har kommet med masse løfter som velgerne fremdeles ser langt etter, sier Trym Helge Aafløy, førstekandidat i Bergen kommune for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

- Det er mer enn én sak

Siden Høyre og Frp overtok regjeringsmakten i 2013, har bompengene økt fem ganger i Bergen, fastslår bompengepartiets frontfigur i Bergen.

DEBATT: Partilederne er mandag kveld i utendørs debatt i Arendal. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Programleder Fredrik Solvang påpeker også at Frp nå ligger langt under bompengepartiet på meningsmålingene nettopp i Bergen.

- Nå er dette meningsmålinger og ikke valgresultatet, sier Jensen.

- Forklaringen er at velgerne for øyeblikket sier vi skal gjøre enda mer enn det vi allerede gjør, fortsetter hun, og legger til:

- Du og jeg er enige om å bekjempe bompenger. Men du skal styre og ta ansvar, sier Jensen og slår fast at hun kan tenke seg å samarbeide med FNB i Bergen.

Jensen etterlyser imidlertid en avklaring om hva FNB mener om saker som eiendomsskatt og mottak av flyktninger.

- Det handler om mer enn én sak, sier hun.

- Vi vil fjerne eiendomsskatten, fordi den er urettferdig. Den rammer de samme menneskene som må kjøre gjennom bomringen, kontrer Aafløy.

- Bompenger er genialt

Miljøpartiet de Grønnes talsperson, Una Aina Bastholm, snarere jubler over bomstasjonene, som blant annet har økt kraftig i antall i Oslo denne sommeren.

- Bompenger er genialt i byer. Det gjør at du får finansiert viktige løft i kollektivtrafikken og når det gjelder sykkel, sier Bastholm.

Statsminister Erna Solberg (H) vedgår samtidig at man nå kanskje har strukket strikken for langt.

- Jeg mener vi skal lytte når folk gir et så klart og tydelig signal om at vi kanskje har strukket strikken litt langt. Bompengene er krevende i hverdagen til folk. Det blir mye penger, sier Solberg.

- Vi klarer gjøre to ting på en gang

Hun sier de nå ser på hvordan staten kan øke sitt bidrag i ulike samferdselsprosjekter.

- Vi står overfor et samferdselsløft som er uten sidestykke, sier Solberg, og viser til at de har økt samferdselsinvesteringene med 75 prosent i løpet av de seks årene de har sittet i regjering.

- Vi klarer å gjøre to ting på en gang, sier Solberg.

Hun sier hun nå tror på en bompengeløsning etter Frps krav om mindre bompenger, og påpeker at de allerede under regjeringsforhandlingene på Granavolden diskuterte løsninger for å redusere bompengebelastningen til folk.

Solberg ønsker derimot ikke å røpe hva bompengeløsningen vil bli.

- Vedum står der og berter seg

Men regjeringspartner og Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun vil ha bompenger.

- Vi forhandler om hvordan vi skal ha gode byer, og gode samferdselsprosjekt. Da må vi være villige til å bruke penger, sier Skei Grande i debatten.

Jensen påpeker som Solberg at de forhandler om å øke statens bidrag, og sparker mot Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, som sier han er mot bompenger.

- Jeg lurer på hvorfor Vedum står der og berter seg.

- Vedum har stemt for alt. Du er mer glad i bompenger enn de aller fleste, sier hun, til latter fra publikum.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han vil ha veiprising og øke statens andel i store samferdselsprosjekter, fra 50 til 70 prosent.

Han blir spurt om statens bidrag nå er høyere enn da Ap styrte landet.

- Høyere, fordi årene går, svarer Støre.

- Det er helt uforståelig

Nytt av året i NRKs partilederdebatter er at velgerne kan stemme på hvilke temaer politikerne skal debattere.

Den første duellen i debatten mandag kveld, er mellom Ap-leder Jonas Gahr Støre og Frp-leder Siv Jensen om private fortjeneste i velferden.

- Seks prosent av sykehjemmene er private. Hvorfor går du da til kamp mot de skarve seks prosentene? Det er helt uforståelig for meg, sier Jensen.

- Jeg går til kamp mot dem fordi jeg vil ikke ha flere av dem, kontrer Støre.

Venstre-leder Trine Skei Grande debatterer norsk EØS-medlemsskap med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Nettavisen følger saken.