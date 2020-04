Direkte: De siste koronatallene fra Sverige

Mer enn hvert tredje koronadødsfall i Sverige skjer i eldreomsorgen. Svenske medier skriver om økende uro blant ansatte. Se pressekonferanse klokka 14.

Spredningen av koronaviruset har rammet den svenske eldreomsorgen hardt. Folkhälsomyndigheten anslår at nesten 40 prosent av alle dødsfall har skjedd på sykehjemmene.

Få siste nytt om koronasituasjonen i Sverige på pressekonferanse klokka 14

En av dem som jobber i eldreomsorgen forteller til Aftonbladet at hun føler at de ansatte og beboerne er blitt sviktet. Hun forteller at det kom som et sjokk da institusjonen hun jobber på i Stockholm-regionen fikk inn smitten. Institusjonen har rundt 100 beboere fra 70 år og oppover og har opplevd en håndfull korona-dødsfall:

- Det er vi som skal beskytte og hjelpe de eldre, men i stedet er risikoen stor for at det er vi som tar livet av dem, sier hun til avisa.

Kvinnen, som ikke vil stå fram med navn, sier hun blir sint når hun får høre at skylden legges på at personalet har gått på jobb med symptomer:

- Tidligere fikk vi gå på jobb så lenge vi ikke hadde hoste eller feber. Sannsynligvis er smitten ført inn via oss, men det var de retningslinjene vi fikk, sier hun.

«Vi kan ikke bare skylde på koronasmitten, vi bør se oss selv i speilet og spørre hvilken eldreomsorg vi har i Sverige. Alarmerende rapporter opp gjennom årene om vanskjøtsel av eldre, om ensomhet og utrygghet gjennom stadig personalbytte har kommet tett. Nylig besluttet flere kommuner å trappe ned ytterligere ned på ressursene i eldreomsorgen», skriver Lotta Gröning på kommentarplass i Expressen tirsdag.

Hun hevder det var tomme ord da regjeringen og statsepidemiolog Anders Tegnell slo fast at første prioritet var å beskytte de eldre.