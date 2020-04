Direkte: De siste koronatallene fra Sverige

Følg pressekonferansen direkte klokka 14.00.

De siste tallene fra Sverige forteller om 1400 døde etter koronasykdom, en økning på 67 siden torsdag. Det rapporteres om 13.216 koronasyke i Sverige, hvorav 996 får intensivbehandling på sykehus.

- Trenden vi har sett de siste dagene med sykdomstilfeller viser en flatere kurve, sier Karin Tegmark Wisell i Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten inviterer til daglig pressekonferanse om koronasituasjonen i Sverige. De som medvirker fredag er Karin Tegmark Wisell, overlege og avdelingssjef i Folkhälsomyndigheten, generaldirektør Olivia Wigzell i Socialstyrelsen, generaldirektør Sofia Wallström i Inspektionen för vård og omsorg og Svante Werger, spesialrådgiver i Myndigheten för samhälsskydd og beredskap.

Karin Tegmark Wisell, overlege og avdelingssjef i Folkhälsomyndigheten. Foto: Skjermdump (NTB Scanpix/TT)

Tidligere fredag varslet Sveriges statsminister Stefan Löfven at smittespredningen og dødsfallene i eldreomsorgen får høyeste prioritet og at nye tiltak for å beskytte de eldre er på trappene. Samtidig varslet han en kraftig opptrapping av testingen av syke. Nye grupper, som politifolk og ansatte i redningstjenesten og andre grupper i samfunnskritiske tjenester, skal nå testes.

Sveriges utenriksminister Ann Linde var tidligere på dagen ute for å nyansere bildet av Sverige som et annerledesland i kampen mot koronaviruset.

- Jeg har lagt merke til at det til tider fins en oppfatning om at Sverige har en radikalt annerledes tilnærming til viruset enn andre land. Jeg deler ikke den oppfatningen, sa hun til utenlandske journalister ifølge NTB.