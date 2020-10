Direkte: Debatten mellom Pence og Harris

Med under én måned igjen til valget, knyttes det stor spenning til nattens muntlige tvekamp.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Natt til torsdag klokken 03.00 norsk tid, braker det løs mellom visepresident Mike Pence og visepresidentkandidat Kamala Harris i University of Utah i Salt Lake City.

Moderator for debatten er Susan Page, politisk journalist i USA Today og sjef for avisens dekningen av Det hvite hus.

Kandidatene får to minutter hver til uforstyrret å svare på spørsmål fra Page. Deretter åpnes det for en periode med åpen debatt.

Trump-administrasjonens håndtering av koronapandemien ventes å bli hovedtema for debatten, i tillegg til Trumps helsesituasjon etter at han ble smittet av viruset.

Pleksiglass

President Trump og en rekke av hans medarbeidere i Det hvite hus har som kjent blitt smittet av koronaviruset, og Trump var innlagt på sykehus i tre dager for behandling av covid-19 før han ble utskrevet mandag.

Både Pence og Harris har så langt testet negativt for viruset, og arrangørene av nattens debatt har iverksatt flere tiltak for å hindre smitte. De to skal sitte fire meter fra hverandre og bak pleksiglass.

Må vise seg kapable

Visepresidentdebattene har tradisjonelt spilt en langt mindre rolle i amerikansk valgkamp enn presidentdebattene. Men ikke i år. Det skyldes ikke minst den høye alderen til både president Donald Trump (74) og utfordreren Joe Biden, som fyller 78 år få uker etter valget i november.

Muligheten er dermed til stede for at Pence (61) eller Harris (55) kan bli nødt til å steppe inn som fungerende president i en kortere eller lengre periode.

Nattens debatt er en gyllen anledning for dem begge til å vise at de er kapable til å ta på seg oppgaven.

Fakta Fakta om Mike Pence ↓ * USAs visepresident siden januar 2017. * Født 7. juni 1959 i Columbus, Indiana. * Jurist, utdannet ved Hannover College og Indiana University. Advokat før han ble politiker. Har også vært radioprogramleder og har ledet en konservativ tankesmie. * Satt i Representantens hus i Kongressen fra 2001 til 2013. * Guvernør i Indiana 2013–2017. * Dypt konservativ og religiøs. «Jeg er kristen, konservativ og republikaner. I den rekkefølgen», har han sagt om seg selv. * Er motstander av abort og av utvidede rettigheter for lesbiske og homofile. Han er også sterk motstander av handelsavtaler mellom USA og andre land, og han er for streng grensekontroll. * Gift med Karen siden 1985. Paret har tre barn. NTB