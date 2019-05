DIREKTE: MDG åpner sitt landsmøte

- Vi står ved et veiskille, påpeker MDG-talsperson Arild Hermstad.

FORNEBU (Nettavisen): MDGs landsmøte åpner på Fornebu fredag ettermiddag, med taler av partiets to talspersoner, Une Aina Bastholm og Arild Hermstad.

- Det er godt å se dere alle sammen, og det er en stor ære og en stor glede for meg å få holde landsmøtetale for første gang som nasjonal talsperson. Ekstra artig også at det skjer i min periode som Oslos byråd for miljø- og samferdsel, og som vikar for Lan, sier Hermstad.

Hermstad mener vi står ved et veiskille.

- Vi står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill. Mer enn noen gang før trenger vi partier som ikke bare tar øyenvitneskildringene på alvor, men også de vitenskapelige rapportene om klimakrisen og naturtap. Ingen annen politisk sak er mer alvorlig, sier han, og legger til:

- Trusselen mot livet i havet, mot dyrelivet, mot insektene og plantene må møtes med politiske løsninger. Trusselen mot vanlige folk, krever modige politikere - men har vi det?

- Ser et stemingsskifte

Ifølge ham er det lett å miste motet, men han påpeker at det også er flere grunner til optimisme.

- Vi begynner å se et stemningsskifte i miljøkampen. Flere ser hva som skjer når tørke slår ut halvparten av matproduksjonen vår. Flere ser hvordan havet vårt fylles med plast. Flere ser at enda en flatskjerm ikke gir oss bedre liv, sier Hermstad, og påpeker:

- Den største grunnen til optimisme, er at barn og unge sier klart fra at nok er nok. At de også vil ha en fremtid her på denne planeten. Heia Greta, heia Penelope, heia 12-åringen i nabohuset og alle dere andre som streiket i dag, sier han.

Hermstad sier han også er optimist på grunn av sine MDG-kolleger.

- De siste månedene har jeg hatt gleden av å besøke fantastiske grønne ildsjeler i hele landet, fra Tromsø og Andøya i nord til Halden i øst, Mandal i sør og Florø i vest. Våre grønne ildsjeler - de folkevalgte og tillitsvalgte står på for bedre livskvalitet der folk bor, for nye grønne arbeidsplasser og bedre lokalmiljøer, sier han i landsmøtetalen.

- Klimahandling nå

Klimastreikende ungdommer toget gjennom salen da landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne ble innledet fredag.

«Klimahandling nå, Erna må gå», ropte demonstrantene i landsmøtesalen.

Miljøagent Penelope Lea (14), som er blitt en sentral figur blant klimastreikerne, talte til MDG-aktivistene da landsmøtet ble innledet.

- Vi trenger all erfaring og kunnskap vi kan få, alle broer og stier vi kan finne, for å løse den krisen vi har nå. Klimakrisen ligner ingen annen krise, sa hun.

- Likevel tror jeg den kan og må bekjempes med noen av de samme egenskapene som noen av de andre kriser har vært bekjempet med før, understreket Penelope.

Nettavisen følger landsmøtet.