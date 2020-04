Direkte: Pressekonferanse om koronasituasjonen 2. april

Justisminister, helseminister og utviklingsminister orienterer på pressekonferanse. Følg sendingen i videovindu.

OSLO (Nettavisen): - Det blir ikke noen normal påske, men vi må gjøre så godt vi kan, og det vi også må gjøre er å stille opp for de som har det vanskelig, sa justisminister Monica Mæland da hun innledet på pressekonferansen torsdag og oppfordret folk om å ta en telefon til de som er alene.

Hun listet også opp hva det er mulig å gjøre, koronakrisen til tross; gå tur, drive friluftsliv, gå i butikken, gå tur i byen, bestille håndverker, pusse opp, rydde og lese, for eksempel. Hun understreket igjen viktigheten av å følge de generelle rådene. Gå ikke ut i grupper på mer enn fem og hold avstand på minst to meter.

Inn mot palmehelga, har regjeringen åpenbart fått mange spørsmål om hva folk kan gjøre og ikke kan gjøre.

- Noen har spurt om dette, og jeg sier det igjen: Hytteforskriften varer til over påske, sa helseminister Bent Høie og viste til at datoen fortsatt er 13. april.

Helseminister Dag Ulstein sa at koronakrisen vil treffe de fattigste og mest sårbare landene hardest og listet opp noe av det Norge vil bidra med.

Tallet på bekreftede smittetilfeller i Norge nærmer seg nå 5000. Snart 100.000 er blitt testet. Det er 318 personer innlagt med koronasykdom på norske sykehus, en nedgang på sju fra onsdag. 96 av de innlagte behandles med respirator. Også her har det vært en nedgang, viser Nettavisens oversikt.

Etter et nytt dødsfall på Ahus, er det torsdag ettermiddag rapportert inn totalt 47 dødsfall etter covid-19-smitte i Norge.

- 5 prosent av de som er blitt testet har sykdommen, og det betyr altså at 95 prosent av de som er testet ikke har den. Gjennomsnittsalderen for de smittede er 48 år, sa Folkehelseinstituttets Dag Forland.

- Det er viktig at alle som trenger helsehjelp, får det og benytter seg av det. Det skal være trygt for alle som trenger helsehjelp å få det. Vi vet at særlig eldre mennesker er i en sårbar gruppe. Derfor må kommuner påse at smittevernpåbud følger. Vi er bekymret for det vi ser i andre land, blant annet Sverige, sa Helsedirektoratets Espen Nakstad.

På pressekonferansen torsdag stiller justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), utviklingsminister Dag Ulstein (KrF) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).