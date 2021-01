DIREKTE: Stemmer om å fjerne Trump

Kongressen tar første steg mot riksrett.

Møtet der Representantenes hus skal stemme over om det skal åpnes riksrettssak mot Donald Trump, er i gang i Washington.

Se direktesending i videovinduet over.

Klokken 9 lokal tid samlet medlemmene i det laveste av de to kamrene seg. På dagsordenen står Demokratenes forslag om å stille presidenten for riksrett. Donald Trump kan dermed bli den første presidenten i USAs historie som opplever dette to ganger.

Riksrettsprosessen er siste mulighet til å få kastet presidenten i kjølvannet av opptøyene som endte med at Kongressen ble stormet forrige uke. Fra før har opposisjonen bedt visepresident Mike Pence til å avsette Trump, noe Pence avviste.

