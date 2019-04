Direkte: Støre taler på Aps landsmøte

- Kampen for et sterkere fellesskap er vår tids samfunnskamp, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre på partiets landsmøte.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Ap-leder Jonas Gahr Støre innledet sin tale på landsmøte med å snakke om fellesskap og var først personlig og snakket om familien sin og en nå dement mor som er på sykehjem.

- Vi i familien kan ikke gi mor trygghet. Da er det et annet fellesskap som trår til. Velferdsstaten virker. Hun blir tatt vare på, og det er godt å se, sa Støre blant annet.

Han fortsatte med å snakke om møtet med tidligere rusmisbrukere som nå spiller fotball på et gatelag i Bergen.

- En av dem fortalte meg at han ikke hadde vært i live uten det laget. En annen fortalte at hvis han ikke møtte på trening, så kom de og hentet ham. For meg er dette historier om små og store fellesskap.

- Vi samles til kamp på dette landsmøtet for et sterkere fellesskap. Det er vår tids samfunnskamp. Det er vår kamp, sa Støre og fortsatte:

- Vi trenger ikke høyrepolitikk, vi trenger sterkere fellesskap. Vi trenger politikk som gjør forskjellene i samfunnet mindre – ikke større.

Nevnte metoo-saken kort

Støre var i sin tale kort og generelt innom metoo-problematikken som også rammet Ap med stor styrke og førte til at Trond Giske nå er ute av tunge verv i partiet:

- Metoo er et nytt stort fremskritt for likestillingen. Vi skal alltid stå på den riktige siden av det tidsskillet som metoo er for kvinner og likestillingen, sa Støre før han fortsatte å snakke varmt om den norske velferdsstaten.

- Høyre sier at tiden for store velferdsreformer er over, og det skal de ha; der holder de hva de lover. Men i våre kommuner og i våre fylker er jobben ikke over, sa Støre videre i en tale som ble avbrutt av korte videoinnslag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Hadia Tajik under åpningen av partiets landsmøte torsdag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Nå skal vi løfte partiet ved å lytte mer til grasrota, sier påtroppende sentralstyremedlem Tore O. Sandvik til Nettavisen på vei inn til Oslo kongressenter og Ap-lederens tale torsdag.

Delegaten fra Trøndelag er en av 300 som benket seg for å høre Ap-leder Jonas Gahr Støres åpningstale på Arbeiderpartiets 67. ordinære landsmøte. Det blir tradisjonen tro avholdt i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo og går av stabelen fra torsdag 4. april til søndag 7. april.

I alt er det rundt 1000 tilhørere i salen - delegater, presse, observatører og gjester - når Støre innleder sin tale.

Partiet skal stake ut sin politiske kurs fram mot høstens kommunevalg, og landsmøtet skal bli enige om ny politikk under de fire områdene distrikt, migrasjon, arbeidsliv og oppvekst.

Blant de viktigste sakene er økt barnetrygd versus flere velferdsgoder som skolemat, å avvikle hjemmelekser, samt krav om at Norge skal signere atomvåpenforbud. Dessuten brygger det til ny strid om partiets oljekompromiss om Lofoten, Vesterålen og Senja.

Landsmøtet skal også velge ny nestleder som erstatning for Trond Giske, og partiets valgkomité har innstilt fylkesleder Bjørnar Skjæran fra Nordland. I tillegg skal det utnevnes en ny leder av partiets kvinnenettverk, og Anette Trettebergstuen er foreslått.

- Det er godt å være her. Dette er mitt 18. landsmøte, sa Giske til Nettavisen før Støres tale torsdag.

Ap er landets største parti og har i dag 49 representanter på Stortinget. På landsbasis har partiet om lag 51.000 medlemmer, over 600 lokallag og er representert i alle landets kommuner.