Direktør for barnevernet krever stans i fadderukene

Studiesteder og studentene selv må ta samfunnsansvar og stoppe fadderukene, mener direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Trommald sier til Aftenposten at hun er bekymret for at festing og sosiale sammenkomster vil føre til oppblomstring av koronasmitte. Hun frykter konsekvensene vil ramme barn og unge, spesielt om skoler og barnehager skulle bli stengt.

– Nå må studentorganisasjonene og rektorene på universitetene være seg sitt samfunnsansvar bevisst og stoppe dette, sier Trommald til avisen.

Hvis ikke dette skjer, må regjeringen og helsemyndighetene gripe inn, mener direktøren i Bufdir.

– Vi vet at dette har skyhøy risiko og store konsekvenser. Dette er ikke tiden for å dra på fest, bli kjent med mange nye mennesker og drikke mye alkohol, fastslår hun.

– Og når omkvedet er «vi skal gjøre så godt vi kan for å overholde smittevernreglene», så er det absolutt ikke nok, sier hun.

– Mindretall ødelegger

Leder Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon svarer at de er opptatt av å ta smittevernhensyn i tilknytning til arrangementer.

– Alle arrangører og institusjoner er sitt samfunnsansvar bevisst. Vi forstår og deler bekymringene rundt brudd på smittevernrådene, men det er et mindretall som ødelegger for flertallet, og det er vi skuffet over, sier han til NTB.

Han reagerer på at barnevernsdirektøren gir uttrykk for at dette ikke er tiden for å bli kjent med nye mennesker.

– Studiestart handler ikke om fest, men å bli kjent med fagmiljøer og bygge nettverk, noe som forebygger frafall. I år vil studiet være preget av digital undervisning og lite samvær, og gjør denne studiestarten enda viktigere, sier han.

-Ta ansvar

Velferdstinget i Oslo og Akershus, som representerer studentene i studentsamskipnaden i regionen, ber arrangører om å ta et ekstra ansvar for å sørge for at fadderuka blir gjennomført forsvarlig.

-Ved å ikke overholde reglene nå kan det hende at større begrensninger i studiehverdagen og samfunnet utover vil oppstå utøver høsten. Derfor er det svært viktig at alle tar ansvar og tenker gjennom sine handlinger nå slik at konsekvensene ikke blir større senere, skriver de i en epost.

(©NTB)